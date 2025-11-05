הדברים האלה הם פניה לשר אופיר סופר ולחברי הכנסת וולדיגר, סולומון וטל.

לפני שאמשיך אין מנוס מלהתייחס להקשר התקופתי. רבים שואלים אותי איך בתקופה כל כך סוערת עם כל כך הרבה נושאים בוערים אני "נזכר" לעסוק בכשרות.

ובכן... מסתבר שבנושא הזה הממשלה בחרה לעסוק ובשבוע שעבר אף הוגש תזכיר חוק ממשלתי. משכך אין לי ברירה אלא להתייחס לדברים.

חברי אנשי מפלגת "הציונות הדתית".

הקו של סמוטריץ' ברור. חות"ם, תורת לחימה, כושרות ודומיהם הם הקו שלו. זכותו. אבל אתם? מה אתכם?

אתם לא אמורים להיות אלה שמייצגים קולות אחרים בציונות הדתית?

אתם לא אמורים, לפחות למראית עין, לייצג את ה main-streem הדתי לאומי?

לייצג את רוב הציבור שתומך בארגון צהר? את הציבור שחושב שצהר זה ארגון שמרבה אחדות בעם ומקרב אנשים ליהדות?

אתם בכלל מודעים להתעמרות של הרבנות הראשית בצהר?

אתם בכלל יודעים שהרבנות מאשרת לכ-40 גופי כשרות מסחריים ועוד כ-80 רבנים ורבנויות בחו"ל לתת כשרות ורק לצהר לא נותנים? (כשרות צהר טובה מרובן בהרבה).

עשיתם משהו עם הכוח הפוליטי שלכם כדי לנסות לעזור במשהו לארגון שכל כך רבים מהציונות הדתית מעריכים ומוקירים? איך אתם שותקים?