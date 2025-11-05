עשרות בכירים בהסתדרות העובדים החדשה ובראשם ארנון בר דוד נעצרו השבוע. המעצר והחקירה אינם מפתיעים, נוכח התנהלות הסתדרות.

ההסתדרות ולצידה ארגונים נוספים פועלים תחת ההגדרה של ''אגודה עות'מנית''. הם פטורים מעולו של חוק העמותות, נעדרי שקיפות ומעניקים למנהלים עוצמה אדירה. מאפשרים למנהלים לקבל הטבות מפליגות, לחלק מינויים, לבצע רכישות ומכירות ללא מכרזים ולהשפיע על המשק באופן דרקוני.

החברות בהסתדרות נעשית על פי חוק, תשלום דמי החבר נלקחים ישירות ממשכורתו של העובד בין אם העובד רוצה בכך ובין אם לא. ואף שמדובר בכסף ששייך לעובדים, העובדים אינם חשופים לניהול הכספי ולהוצאות ההסתדרות.

איש מהעובדים אינו יכול לקרוא את הדוחות הכספיים של ההסתדרות, איש אינו יודע מה היקף הכספים המנוהלים ומהם דרכי קבלת ההחלטות. האם הכספים הוצאו לטובת פעילות פנאי ורווחה לעובדים או שמא הוצאו לטובת קמפיין שניהלה ההסתדרות נגד מדיניות הממשלה? ההסתדרות כפופה לחוק עות'מני שנחקק ב 1909, אי אז בימי הבקשיש וקריצות העין. מעמדה כאגודה עות'מנית מאפשרת להסתדרות לא להגיש אישור ניהול תקין ושום גורם רשמי אינו בודק את תקינות התנהלותה.

''הסתדרות העובדים'' עובדת על העובדים בעיניים - העובדים מממנים את האגודה ונותרים חסרי כל יכולת לפיקח על ההנהלה ועל הוצאות הכספים, שהעובדים הרוויחו בזיעת אפם, ועתה המשטרה חושדת שעשרות בכירים בהסתדרות מעלו בכספים .

לאורך השנים היו ניסיונות של שרים לבטל את מעמדם של האגודות העות'מניות אך כוחם האדיר של הארגונים ויכולתם לשתק את המשק משפיעים באופן מבהיל על המחוקקים, תוך דחיקת האינטרס של הציבור, וחמור מכך, רמיסת האינטרס של העובד. רק תזכרו בהשבתות שיו''ר הסתדרות העובדים ארנון בר-דוד הוביל: השבתת המשק בעקבות רצח חטופים במנהרות, שביתה כללית במחאה על החקיקה המשפטית ועוד. בר דוד השבית את המשק ללא כל קשר לתנאי ההעסקה של העובדים, ומעורר אימה בקרב הפוליטקאים החוששים מפניו ולא מעיזים לבטל את מעמדה של ההסתדרות כאגודה עות'מנית.

גם הסתדרות המורים היא אגודה עות'מנית, אנשי החינוך שמממנים מכיסם את שכר עובדי הסתדרות המורים אינם זכאים לדעת למשל כמה מליונים הוקצו לטובת שכרה של המזכ''לית.

לא תמו פלאיהן של האגודות העות'מניות, מתחם 'בית לסין' שהיה בבעלות הסתדרות העובדים נמכר ללא מכרז. מזכ''לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד, מינתה מנכ''ל להסתדרות המורים ללא מכרז, כאילו מדובר בארגון פרטי. והמנכ''ל מצידו ממשיך וממנה קרובי משפחה ומקורבים ללא מכרז, אך תמיד בשכר.

מזכ''ל הסתדרות המורים לשעבר, יוסף וסרמן, הורשע בעברות של מרמה והפרת אמונים במסגרת תפקידו, הוא החליט, אישר והוציא לפועל הוצאות תקציביות ללא פיקוח או שקיפות. ארגון המורים העל יסודיים אף הוא אגודה עות'מנית אשר תורמת את תרומתה לתיאטרון האבסורד. רן ארז משמש כראש הארגון במשך שבע קדציות רצופות, אל תטעו, המורים לא בחרו בו בכל פעם מחדש, ארז והנהלת הארגון שינו את התקנות כך שהוא יוכל להתמודד ולזכות שוב ושוב תוך הינדוס נתוני ההצבעה.

ככל שהאגודות העות'מניות ימשיכו לפעול בעלטה רגולוטורית, כך הן ימשיכו לשמש כחממה לעבריינים ועיר מקלט לאי סדרים כספיים. החשיפה והמעצרים המרעישים מאתמול הם הזדמנות פז לטפל בגיבנת העות'מנית, להסדיר את הכשל הרגולוטורי, לפקח על האגודות העות'מניות ולא פחות מכך לחשוף את תקציביהן בהיקפים של מליארדי שקלים. חברי כנסת מימין ומשמאל צריכים להוביל את השינוי המתבקש כל כך, לטובת המדינה ולטובת העובדים.

הכותבת היא חוקרת מדיניות חינוך ב'פורום קהלת'