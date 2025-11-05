צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, הוזמן לפגישה אישית עם נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופ' אריאל פורת.

בהודעה רשמית שנשלחה לחברי תא הסטודנטים "דרור" של מפלגת הציונות הדתית, נכתב כי מור יוזמן לפגישה, זאת בעקבות טענות שהעלה מור על סירוב של גורמים באוניברסיטה לאפשר לו להרצות בפני סטודנטים.

פורת הבהיר בתגובה כי אינו מכיר החלטה כזו, וכתב כי לא ידוע לו על כל פנייה רשמית של מור שנדחתה. "העברתי הזמנה לצביקה מור להפגש, אם ירצה, לאור תלונה שלו שבקשותיו לדבר כאן באוניברסיטה סורבו. לא ידוע לי על פניה שלו לגורם רשמי כלשהו באוניברסיטה שסורבה".

עם זאת, הוא הציע לחברי התא להזמינו בעצמם להרצות בקמפוס: "למה שלא תזמינו אותו אתם לדבר בפני סטודנטים?"

בהודעתו התייחס פורת גם לבקשת חברי התא להעניק לצביקה מור תואר לשם כבוד. לדבריו, הליך הבחירה לתוארי כבוד לשנת 2026 כבר הסתיים. הסטודנטים מצידם הבהירו כי בכוונתם להגיש את הבקשה לשנה הבאה: "היה ראוי שהתואר יוענק כבר השנה, ולמעשה גם בשנה שעברה", נמסר מהם.

מתא הסטודנטים "דרור" של מפלגת הציונות הדתית נמסר: "גאים להיות קול הימני בולט באקדמיה, שלא מפחד להשמיע את דעתו מול הנהלת האוניברסיטה וברחבי הקמפוס. אנו מודים לנשיא האוניברסיטה אריאל פורת על ההחלטה להיפגש עם צביקה מור, שמהווה דמות מעוררת השראה לכולנו, ולאפשר העברת הרצאות שלו בקמפוס האקדמיה. עם ישראל חי ומנצח".