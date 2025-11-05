נפילת הצלם במהלך התכנית רשת 13

אירוע חריג התרחש במהלך צילומי הדייט של ישראל דויטש ומעיין רות שלום בתכנית 'ווארט', ששודרה אמש (שלישי) ברשת 13.

במהלך נסיעת שטח בריינג'ר, באיזור עפר והררי, אחד הצלמים נפל מכלי הרכב ונחבל.

דויטש עצר מיד את הדייט וניגש לבדוק את מצבו של הצלם ולהגיש לו עזרה. מצלמות התוכנית תיעדו את הרגעים המלחיצים, אשר שודרו בפרק השישי של הסדרה.

'ווארט' היא תוכנית מציאות תיעודית העוסקת בעולם השידוכים בחברה החרדית, ומשודרת ברשת 13 מאז מאי 2024.

בתוכנית משתתפים רווקים ורווקות מהחברה החרדית-דתית, במטרה להגיע לשלב האירוסין. את המשתתפים מלווים שדכנים ושדכניות, ובראשם יקי רייסנר ושרה פכטר.