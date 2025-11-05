המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, הורה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה להשיב עד מחר (חמישי) בשעה 12:00 לעתירה שהוגשה נגדה, בדרישה להרחיקה מכל עיסוק בחקירת הדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן.

העתירה הוגשה על ידי חבר הכנסת אביחי בוארון (הליכוד) וארגון לביא, באמצעות עו"ד איציק בם, בדרישה להוציא את מיארה מניהול ההליכים בחקירה, בשל ניגוד עניינים חמור לכאורה.

במסגרת העתירה טענו כי מיארה עצמה הייתה, או עלולה הייתה להיות, מעורבת בנעשה בפרשה ובאופן הטיפול בה, ולכן אין זה ראוי שתוביל את החקירה.

אתמול הגישו בוארון וארגון לביא תלונה רשמית למפכ"ל המשטרה, בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד בהרב מיארה בגין חלקה האפשרי בפרשה.

ח"כ אביחי בוארון מסר בתגובה: "בית המשפט העליון שוב מוציא כרטיס צהוב ליועמ"שית. גלי בהרב מיארה ניהלה והייתה (לכאורה) מעורבת במשך השנה האחרונה בכל מהלכי הטיוח, בין אם ידעה עליהם בזמן אמת ובין אם לא. יש לכך סימוכין בתשובות שהוגשו לבג"ץ, ואף בסיכום פגישה בין סגן הפצ"רית לשר הביטחון".

עוד הוסיף: "לא יעלה על הדעת שמי שצריכה להיחקר תנהל את החקירה של עצמה. היועמ"שית חשודה בביצוע עבירות של שיבוש הליכי חקירה, שימוש לרעה בכוח המשרה, מרמה והפרת אמונים. היא חייבת להודיע כי היא מושכת את ידה מעיסוק בעניין, אם לא תעשה כך בית המשפט יעשה זאת".

לדבריו, בהרב מיארה "נושאת באחריות ישירה ומלאה לכל מסכת הפשעים העשירה הזו. היועצת מיארה שכיסתה ומכסה על העלילה הזו, נגועה עד צוואר בניגודי עניינים. ‏בהרב מיארה צריכה להתחיל לתת הסברים לציבור או שלחילופין תתכבד ותשעה את עצמה עד לברור החקירה בה היא מעורבת".