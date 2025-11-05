שתקנו לנוכח החקירות בעינויים אותם עבר עמירם בן אוליאל, עד שנתפר לו תיק רצח משולש עלילתי במרתפי השב"כ פרי יצירתה של החטיבה היהודית בשירות הביטחון הכללי.

עלילת שווא ודם שזכתה לשילוב כל זרועות המשפט, פרקליטות, משטרה, בתי המשפט המחוזי והעליון. כשכולנו שתקנו. המערכת למדה והפנימה, יש לה אג'נדה של מחיקת ייחודיותו המוסרית של עם ישראל ולכן יש "אלימות מתנחלים" והרצח בדומא הוא לא סכסוך פנימי אלא רצח של יהודי ומאלימות מתנחלים היא הגיעה גם להאשמת חיילים באונס.

בעלילת הדם והשווא שהביאה להרשעה של עמירם נסללה הדרך של המערכת והיא לא רואה בעיניים והמתפרה עובדת. ללוחמי כוח 100, לתאלי"ם ואלמי"ם וכל מי שלא מנגן לפי חליל האג'נדה של האליטה המשפטית בישראל, והמטרה מקדשת את כל האמצעים.

21 חוקרי שב"כ שחקרו בעינויים נוראיים את בנינו והם מאמינים לעצמם שהוא הודה מרצון וקיבלו שקט והסכמה, זו יריית הפתיחה, משם ניגוח רכב וגרימת מותו של אהוביה סנדק ז"ל ועוד ועוד. לוחמים ומפקדים נחקרים, מבוזים ונתפרים להם תיקים ואם שכחנו אנו עדיין בתוך המשפט של ראש הממשלה.

בגלל ששתקנו ולא ספרנו את העוולות ועיוותי הדין במשפט של עמירם, המערכת המשיכה בשלה, וגם אלו שהכי ראויים לכבוד - לוחמי צה"ל ומפקדיו, "זכו" לפגוש את מתפרת התיקים וחדרי החקירות, את עלילות הדם והשווא, זה לא התחיל היום ולא התחיל מהם, זה התחיל מעמירם בן אוליאל.

לפני מספר ימים נפל דבר. החל ניקוי האורוות. אנו מקווים שימצא מישהו אמיץ שהאמת נר לרגליו. אולי אחד מאותם אנשי החטיבה היהודית שחקרו את עמירם בעינויים ישים סוף לשקר ויחשוף כיצד סימנה המערכת את עמירם והובילה להרשעתו ובכך יעשה לו משפט צדק.

הכותב הוא אביו של עמירם בן אוליאל ורב הישוב כרמי צור