עימות בדיון על ניגוד העניינים

בכנסת נפתח היום (רביעי) דיון משותף של ועדות החוץ והביטחון והחוקה, בראשות ח"כ בועז ביסמוט וח"כ שמחה רוטמן, שעסק בפרשת ניגוד העניינים והדלפת הסרטון מפרשת הפצ"רית.

במהלך הדיון התפתח עימות חריף בין ח"כ ביסמוט לבין סגן הצנזור, רון קרניאלי.

ח"כ ביסמוט תקף את סגן הצנזור על רקע אישור פרסום הסרטון הרגיש מבסיס שדה תימן: "אני שואל אותך באופן ישיר, איך העזתם לאשר את פרסום הסרטון הזה בזמן מלחמה? מי לוקח אחריות על הנזק שנגרם לחיילים שלנו, ולמאמץ הלאומי כולו? זו החלטה שערורייתית!"

בתגובה, השיב קרניאלי: "אני לא אוכל לענות בפורום הזה על עניינים שבצנזורה. במקרה הספציפי הזה אני חושב שאין פגיעה בביטחון".

הילה, רעייתו של אחד מלוחמי "כוח 100", פנתה לסגן הצנזור בקריאה: "על מי אתה מגן? אתם מערבבים אותנו ולא נותנים לנו תשובות. אם לא תתנו לנו תשובות נגיע לכולכם".

בעקבות העימות, הוועדה יצאה להפסקה. סגן הצנזור נלקח לחדר סגור לפגישה חסויה עם שני יושבי הראש - ביסמוט ורוטמן - לצורך בירור סיבת סירובו להשיב על שאלות הוועדה בפומבי.

כעבור מספר דקות הדיון חודש ורוטמן עדכן: "נקיים ישיבה משותפת חסויה בה יימסרו הדברים באופן מסודר ומלא. על מועד קיומה בהקדם האפשרי תבוא הודעה".

ביסמוט הוסיף: "בדיון שיתקיים אבקש תשובה - ככל שהוגשה בקשה, האם פעלתם נגד ערוץ 12? ככל שהוגשה ואושרה, מה הייתה העילה לאשר?"