לא ראיתי אמש את כל הראיון של אבישי רביב בפטריוטים. אבל קטע אחד, רק קטע אחד, שהופץ ברשתות, העלה אצלי את השאלה למה בכלל זימנו אותו לראיון. אבישי רביב משקר בלי להניד עפעף, וינון מגל, למרבה הצער, או מחוסר ידע או מחוסר הכנה, לא ידע לעמת אותו עם העובדות האמיתיות.

"אתה ידעת שיגאל עמיר הולך לרצוח את ראש הממשלה?" שואל מגל. "לא" משיב רביב בפסקנות. "לא ידעתי שהוא רוצה לרצוח את ראש הממשלה. כולם דיברו על זה. אם תתן לי שמות של אלו שרוצים להרוג את רבין, יגאל עמיר לא היה בין השמות האלה".

מגל מגיב: "וואלה, כלומר לא חשבת שהוא ירצח אותו?" ורביב עונה: "בחיים לא חשבתי שהוא ירצח את רבין. הלוואי שהייתי יודע".

עד כאן קטע מהראיון. להלן העובדות.

במשפטו של אבישי רביב, שממנו יצא באופן תמוה זכאי, הוצג תמלול חקירתו של אבישי רביב ב-7 בנובמבר 1995, שלושה ימים אחרי הרצח, בידי חוקר השב"כ ששמו 'יוני'. החקירה מוכיחה בעליל שיגאל עמיר ואבישי רביב שוחחו רבות, אולי רבות מדי, על הצורך לרצוח את יצחק רבין ז"ל.

יותר מכך: אבישי רביב העיד יותר מפעם אחת, ששמע מפורשות מיגאל עמיר כי הוא בעצמו מתכוון לרצוח את רבין. רביב, על פי עדותו שלו, ידע מפיו של יגאל עמיר על הניסיון הכושל לפגוע ברבין בעצרת ביד-ושם, ביום בו היה הפיגוע בצומת בית-ליד. רביב, ושוב על פי עדותו, גם שמע מפורשות מחגי עמיר, אחיו של יגאל, שברשותו כדורי הולופוינט - הכדורים שבסופו של דבר שימשו לרצח רבין. חגי עמיר, לפי עדותו של רביב, אמר לו שצריך לרצוח את רבין.

וכך מופיע בתמליל:

"חקירה ראשונה, 7.11.95:

"1. מודה כי שמע את יגאל עמיר מתבטא כ-4-5 פעמים במסגרת שבתות שאירגן במקומות שונים, כי חל על רבין דין רודף, וכי צריך להרוג אותו.

"2. מודה כי מספר פעמים שוחח בארבע עיניים עם יגאל עמיר בנושא דין רודף שחל על רבין ושמע מיגאל שצריך להרוג את רבין.

"3. מודה כי היו מקרים בהם נכח יחד עם הר"מ (הרשומים מטה) כאשר יגאל עמיר התבטא שצריך להרוג את רבין... (וכאן מופיעים 4 שמות - ח.ה.)

"4. חגי אחיו של יגאל נכח גם הוא בשבתות בהן דיבר יגאל שיש לרצוח את רבין.

"5. מודה ששוחח פעם אחת ביחידות עם חגי עמיר והאחרון התבטא שעל רבין חל דין רודף וכי צריך להרוג אותו. (המשפט האחרון מודגש בדו"ח - ח.ה.).

"6. מוסר כי בעקבות הפיגועים שהיו בשנה האחרונה, בעקבות הסכמי אוסלו, וכן בעקבות משבר אישי לאחר שעזב את חברתו, החל יגאל עמיר להתבטא כי הוא ירצח את רבין. (גם ארבע המילים האחרונות מודגשות בדו"ח - ח.ה.).

"7. טוען כי מרגלית הר-שפי אמרה לנידון כי יגאל עמיר הולך לרצוח את רבין (השיחה הזאת נערכה לפני כחצי שנה).

"8. מודה כי נודע לו מפי יגאל עמיר כי יצא לעצרת שנערכה ביד-ושם ובה אמור היה רבין להשתתף, ושם חיפש אותו. לאור הדברים ששמע מיגאל כי מתכנן לרצוח את רבין, הבין כי תכנן במהלך העצרת לפגוע ברבין. בפועל באותו יום היה פיגוע בבית-ליד ורבין לא הגיע ליד ושם.

"9. מוסר כי גם הר"מ שמעו מיגאל עמיר כי תיכנן לפגוע ברבין בעצרת ביד-ושם..." (וכאן מופיעים 3 שמות - ח.ה.).

עד כאן קטעים מהמסמך הראשון. ב-8 בנובמבר 1995 נמשכה החקירה, ובה שב רביב ומעיד כי שמע את יגאל עמיר גם "מתבטא בדבר הצורך להרוג את רבין..." ופעם אחת "בעקבות התפתחות תהליך השלום שמע את יגאל עמיר אומר שבכוונתו להרוג את רבין".

במשפטו ניסה רביב לטעון ששיקר לחוקרי השב"כ. ההיגיון מחייב שאבישי רביב אמר אמת לחוקרי השב"כ, כי אין אדם משים עצמו רשע ואין שום היגיון שאדם יפליל את עצמו בהתנדבות מרצונו החופשי, על פשע שלא ביצע.

לפני 28 שנים, שנתיים אחרי הרצח, כתבתי ל'הצופה' כתבה נרחבת על כל תיאוריות הקונספירציות השונות, ובמהלך הכנת הכתבה שמעתי עדויות רבות של בנות שהיו שותפות לפעילות ה'גבעות' ביישובים השונים ביו"ש, כולל ביישוב שלי אלקנה, שהן שמעו את אבישי רביב לא מפסיק לדרבן את יגאל עמיר "יגאל, נראה אותך גבר, רוצח את רבין". את המידע הזה, אגב, הביאה מנהלת אולפנת 'להבה' שרה אליאש בפני ועדת שמגר שחקרה את הרצח. הוועדה התעלמה.

אין לי ספק שאבישי רביב ידע על הכוונות של עמיר, ושיתף את מפעיליו בשב"כ. מה השב"כ עשה עם המידע שקיבל מאבישי רביב על תוכניותיו של יגאל עמיר - את זאת אני משאיר לקוראים לנחש, כל אחד כמיטב דמיונו.

מי היה בני אהרוני?

בהמשך ינון מגל מזכיר את השם בני אהרוני. בני אהרוני היה סגנו של אבישי רביב בארגון הפיקטיבי 'איל', אירגון יהודי לוחם. חמישה צעירים שיחקו מול המצלמות של כתב הטלוויזיה איתן אורן, כאילו מדובר באיזו מחתרת ימנית קיצונית רצינית. מיכאל קרפין הכין בזמנו סרט אנטישמי נגד הימין, שחלקו התבסס על אותו אירגון פיקטיבי 'איל'.

"בני אהרוני היה אחד הפעילים של תנועת כ"ך" אומר רביב. מגל שואל: "הוא היה סגן שלך?" רביב: "לא היו לי סגנים. היה אחד הפעילים". מגל מזכיר לו שמיד אחרי הרצח הוא הוציא הודעה בשם 'ארגון יהודי נוקם' "הפעם נכשלנו, בפעם הבאה נצליח".

"אתה ידעת שהוא מוציא את ההודעה?" שואל מגל, ורביב עונה: "הוא היה לידי. אני לא אמרתי לו מה להוציא. הוא עשה את זה על דעת עצמו. אבל שמעתי אותו".

כמה חודשים אחרי הרצח, הראה לי השר מיכאל איתן ז"ל, שחקר לעומק את סיפור הפעלת אבישי רביב בשב"כ, תצהיר בכתב ידו של בני אהרוני, שכתב לבקשת איתן כשהאירועים עוד היו טריים. בתצהיר כותב אהרוני כי "עם תום העצרת, כשהבחנו בתנועה חריגה של המשטרה, אמרו לנו 'ירו ברבין'. באותו רגע הבחנתי באבישי רביב משוחח בפלאפון. תוך כדי שיחתו שאלתי אותו אם אין זו הזדמנות להעלות את אי"ן לכותרות. (אי"ן - אירגון יהודי נוקם. עוד פיקציה שרביב תיכנן כדי להכפיש את הימין - ח.ה.). הוא הנהן בראשו בחיוב. פניתי לטלפון ציבורי על מנת למסור הודעה לתקשורת. עם שובי לא פגשתי את אבישי רביב, שנעלם מהשטח עד היום".

אני משאיר לקורא להחליט למי להאמין: לבני אהרוני בזמן אמת, או לאבישי רביב בראיון מכובס ל'ערוץ 14'.