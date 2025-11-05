יורם יהודאי בבית המשפט "מועצת אוקטובר"

יורם יהודאי, אביו של רון שנרצח בנובה וחבר 'מועצת אוקטובר', הגיע הבוקר (רביעי) לבית המשפט המחוזי בירושלים במהלך משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

יהודאי ביקש להיכנס לדיון כשהוא מחזיק את תמונת בנו שנרצח. לדבריו, הוא ביקש להביט לראש הממשלה בעיניים ולדרוש ממנו, באופן ישיר, להקים ועדת חקירה ממלכתית לבחינת מחדלי אותו יום.

הוא התפרץ לעבר נתניהו וקרא: "אני ארדוף אותך עד שאתה תקים ועדת חקירה ממלכתית, שיהיה לך ברור".

לאחר שהוצא על ידי משמר בית המשפט מסר יהודאי: "אנחנו נהיה בכל מקום, מועצת אוקטובר תגיע לכל מקום. לכיכרות, לרחובות ולבית המשפט. נסלים את המאבק שלנו, ומה שראית עד היום הוא כאין וכאפס לעומת המשך המאבק שלנו".

לדבריו, "בשביל רון שלי לא אוותר, לא תהיה שום ועדת קומבינה - רק ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כולם ואת הכל כולל מסקנות אישיות".