פרופ' איתן גלבוע, מומחה ליחסי ישראל וארה"ב מאוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת רייכמן, מתייחס למשמעות של בחירת זוהראן ממדאני לראשות עיריית ניו יורק עבור יהודי העיר.

בפתח דבריו מציין פרופ' גלבוע כי אמנם ממדאני נבחר אך מדובר ב"מועמד של הדמוקרטים שקיבל את שיעור התמיכה היהודית הנמוך ביותר. בדרך כלל יהודים מצביעים כשבעים אחוז עבור מועמדים דמוקרטים והוא קיבל שלושים אחוז שהם אמנם עדיין מספר גבוה עבור מועמד מוסלמי, שיעי אנטישמי, אבל זה השיעור הנמוך ביותר".

גלבוע מעריך שממדאני "ינסה להעמיק את ההפרדה בין יהודי ארה"ב לישראל. הוא עשה את זה בקמפיין שלו כשאמר שהוא לא אנטישמי אלא אנטי צייוני, כמו שאנטישמים הגדולים ביותר אומרים. הוא מקיף את עצמו ביהודים וטען שאם הוא נוהג כך הוא לא יכול להיות אנטישמי, אבל הוא כן יכול להיות אנטישמי. הוא שולל את זכותה של ישראל להתקיים וזו מידה רבה של אנטישמיות".

"בנאום הניצחון שלו הוא אמר שיגן על יהודים. זה עוד ייבדק. נראה אם עד 2026 מספר התקריות האנטשמיות יפחת. הוא רוצה לקצץ בתקציבי המשטרה כי הוא חושב שהיא מדכאת מיעוטים ואם נראה שמוסדות יהודיים יזדקקו להגנת המשטרה והיא לא תהיה, זו תהיה הוכחה שהוא נכשל, אבל צריך לדאוג לכך שהוא לא יצליח להגיע למטרה הזו של הפרדה בין יהודי ניו יורק למדינת ישראל", אומר פרופ' גלבוע.

בדבריו מוסיף גלבוע ומציין כי ממדאני הוא נציג החלק הקיצוני ביותר של המפלגה הדמוקרטית, הצד העוין ביותר והשונא ביותר לישראל ובחלקו הוא אנטישמי. "על פי מערכות הבחירות שלו הוא יפעל ישירות נגד ישראל. הוא יכול למשוך את ההשקעות של העיר ניו יורק מחברות ואגרות חוב ישראליות, ומדובר במאות רבות של מיליוני דולרים. הוא אמר שיפסיק את שיתוף הפעולה של אוניברסיטת קורנל והטכניון בתחומי טכנולוגיה ובינה מלאכותית, כי לדעתו אנשי הטכניון שותפים לרצח העם בעזה, טענה חסרת כל ראיה ומתבססת על שקר תעמולתי. הוא יכול גם להצר צעדים של חברות ישראליות שפועלות בניו יורק, כי הן צריכות ענייני רישוי של העירייה".

גלבוע מעריך כי ממדאני יביא איתו לעירייה מוסלמים המחזיקים בעמדותיו, כדוגמת לינדה סרסור, "האנטי ישראלית הכי קשה בארצות הברית", שתהיה המנטורית שלו. ו"יש עוד נזקים שהוא יוכל לגרום".

מול כל אלה "ישראל צריכה להיערך לצמצום אותם נזקים, וזאת במספר מישורים ולשם כך לפעול יחד עם הקהילה היהודית האמריקאית, קהילה שנכשלה במניעת בחירתו", אומר גלבוע ומציין כי יהודי ניו יורק ידעו שהפריימריז מתקרב ולא פעלו למניעת בחירתו, לא בדקו את ההיסטוריה של האיש ולכן לא פעלו כדי לשכנע את תומכי ישראל בכך שאכן מדובר באדם מסוכן. "הם לא עשו את זה".

על הפעולות שישראל והקהילה היהודית יכולים לעשות יחדיו מול ממדאני, מרחיב פרופ' גלבוע ואומר: "יש בארה"ב חוקים נגד תנועות ה-BDS, תנועות החרם על ישראל שהוא תומך בהן, ולכן עם כל מעשה שהוא יעשה בכיוון הזה צריך לקחת אותו לבית משפט בתביעות נגדו ונגד המועצה. צריך להקשות עליו בכל מהלך שיצטרך את אישור המועצה. צריך לבחון לאן זורם הכסף". בנוסף ממליץ פרופ' גלבוע לאנשי העסקים היהודים ותומכי ישראל להעביר לניו ג'רזי כתובות והשקעות. "הוא רוצה לממן את החזון הסוציאליסטי שלו על ידי מיסוי עשירים. אם הוא יעשה זאת הם לא יישארו בניו יורק. הם יעברו את הגשר לניו ג'רזי. חברות ישראליות צריכות להתארגן ולצאת ממנהנטן ולדאוג לכך שהוא ייכשל כלכלית". לבד מכך נכון וניתן "להיאבק בקונגרס יחד עם הרפובליקנים נגד העברת כספים לניו יורק כל עוד הוא שם".

על המגמה האנטי ישראלית במפלגה הדמוקרטית שעליה מלמדת בחירת ממדאני, אומר פרופ' גלבוע כי מדובר באדם ש"מייצג את האגף הקיצוני פרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, אגף שהתחזק מאוד בגלל טראמפ שהציב קיצוניות שניה. הם אומרים שמול בריון כמו טראמפ צריך להעמיד בריון אחר, שזה ממדאני".

עוד מציין גלבוע כי "שיעור הצעירים שהצביעו לו מאוד גבוה. הוא הצליח לסחוף את הצעירים. הוא היה פעיל מאוד בהרעלת הסטודנטים נגד ישראל כשהוא היה מנהיג סטודנטים. הארגון הסטודנטיאלי שלו מומן בידי קטאר ופעל נגד ישראל ונגד אמריקה. אלו צעירים שאיבדנו אותם והם הממשל הבא, הצבא הבא והאקדמיה הבאה בארה"ב. בכל הסקרים מאז השבעה באוקטובר הצעירים נמצאים בתחתית התמיכה בישראל. חלק מהם תומך בחמאס".

באשר למפלגה הדמוקרטית ככלל מציין פרופ' גלבוע כי לא רק ממדאני נבחר אתמול אלא גם שתי המושלות שנבחרו להנהיג את ניו ג'רזי וורגיניה, שתי המושלות הללו שייכות לזרם המרכזי של המפלגה הדמוקרטית, ולמעשה בחירתן של השתיים מלמד על מאבק פנים מפלגתי שעוד יילך ויתעצם בשנה הבאה.

ממדאני, אומר פרופ' גלבוע, "הוא אסון קודם כל לחברה האמריקאית ולא רק ליהודים ולישראל. המצע שלו הוא כזה שהסיכוי שהוא יחריב את ניו יורק גדול יותר מהסיכוי שהוא ישמור על ניו יורק. הוא חסר ניסיון ניהולי, ואם הוא ייכשל זה יעבוד לטובתנו כי זה יראה למפלגה הדמוקרטית שהיא צריכה אנשים כמו שתי המוסלות ולא אנשים כמו ממדאני".