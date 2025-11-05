נער כבן 16 נפצע בצהריים (רביעי) באורח בינוני באירוע דקירה בבית ספר באשדוד.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירת האירוע ופינו אותו כשהוא סובל מפציעה חודרת לבית החולים אסותא בעיר.

חובש רפואת חירום במד"א, שמחה חסיד, סיפר, "קיבלנו דיווח על נער שנפצע באירוע אלימות. הגענו למקום והובילו אותנו לנער שנפצע וצוות החינוכי, נער כבן 15 היה בהכרה מלאה וסבל מפצעי דקירה בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו יציב".

מהמשטרה נמסר כי שוטרי תחנת אשדוד הגיעו לזירה עם קבלת הדיווח, ועצרו קטין תושב העיר בחשד כי דקר קטין אחר בשטח בית הספר וגרם לפציעתו. מהחקירה הראשונית עולה כי הרקע למעשה הוא פלילי.

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע.