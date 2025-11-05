עשרות מחבלים, בהם גם מחבלי נוח'בה, לכודים בתוואי תת קרקעי. חמאס דורש לאפשר להם להשתחרר.

הרמטכ"ל תולה את האפשרות לשחרורם ללא נשק בהשבת גופתו של הדר גולדין ז"ל. האם ישראל יכולה להביא למותם של המחבלים על אף הלחץ האמריקאי להמשיך במתווה הפסקת האש? על כך שוחחנו בערוץ 7 עם סא"ל במיל' ירון בוסקילה, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים.

"מדובר באזור רפיח שנמצא כעת בשליטה ישראלית, שם נמצאים כמאה וחמישים מחבלים שלשמחתנו לכודים במנהרה הזו. עוד לפני שהזרמנו משהו למנהרה ופעלנו, יש לנו עליהם שליטה ובהמשך גם יכולת הפעלת לחץ ועצם זה שהם שם ללא אספקה מזון ומים המשמעות היא שהשהייה שם לא יכולה להיות לנצח", פותח בוסקילה.

עם זאת, הוא מציין, נראה שהסיטואציה הזו מביאה את ישראל למאבק שהיא אינה חפצה בו, מאבק עם הממשל האמריקאי: "אנחנו מגלים את כיפוף הידיים הראשון לאחר הפסקת האש, בין צה"ל לאינטרסים האמריקאים ולא נגד החמאס. האמריקאים מנסים לממש שליטה ביטחונית וכלכלית ברצועה כדי לייצר מציאות חדשה ברצועה אבל לצורך זה הם צריכים את הסכמת החמאס שמתנה זאת בשחרור המחבלים".

"בפן הערכי מהותי מדובר בבני מוות, מחבלים שלחמו בנו ועכשיו נמצאים בצד הישראלי והם לא צריכים להמשיך לחיות. האלטרנטיבה היחידה היא להשאיר אותם בחיים בידיים שלנו, בבתי הכלא הישראלים", אומר בוסקילה ומציע שנדמיין לעצמנו מה היה קורה אם חייל צה"ל או יחידה של לוחמים היו מתבלבלים ומגיעים לאזור בו היו נתפסים על ידי חמאס, ניתן לשער ברמת וודאות גבוהה ביותר שהחמאס לא היה מחזיר אותם אלא הורג אותם. "לכן המחבלים הללו צריכים להיות בידיים שלנו, חיים או מתים, ובשום פנים ואופן אסור לנו לשחרר אותם".

ומה באשר ללחצים האמריקאיים לבלוע את הצפרדע הזו בתמורה לגיבוי? "יש דברים שנוכל לבלוע ויש שלא. את הצפרדע הזו לא נבלע. זה חלק ממיצוב היחסים שלנו מול האמריקאים, לא רק בעניין אותם 150 מחבלים. המחבלים הללו הם אבן דרך בתקשורת שלנו עם האמריקאים בכל מה שקשור לעזה בהמשך. אם נתעקש נבהיר מה הם הקווים אדומים שלנו ביחס לכל הפרה של ההסכם".

בוסקילה מציע לנו לחשוב על אפשרות בה צה"ל מנע הברחת אמל"ח שיועד להגיע לידי החמאס. הרי אין ספק שאמל"ח זה לא יעבור ולא יגיע לידי החמאס, גם אם האמריקאים יבקשו להעביר את האמל"ח כי הוא מעניק יכולות שיטור לחמאס וכיוצא באלה. באותה תובנה לא ניתן לקבל מצב שבו מחבלים יועברו חזרה לידי החמאס.

"הפשרות של היום הן הנורמות של מחר, ואם נתפשר בדבר הזה זו תהיה הנורמה של ההתנהלות שלנו בהמשך מול האמריקאים. אסור לנו להתפשר וזה מה שיצור את ממשקי העבודה שלנו עם האמריקאים ובהמשך גם עם החמאס", אומר בוסקילה ואנחנו שואלים אם ישראל לא הוכיחה כבר בהתנהלותה עד כה כאשר הבליגה על הפרות ההסכם והמשיכה להעביר סיוע הומניטארי, לשחרר מחבלים וכיוצא באלה, שהצהרותיה גמישות והיא אינה עומדת מאחורי קווים אדומים.

"ישראל, בניגוד לחמאס שהיה גמיש רק כשלא הייתה לו ברירה, אנחנו גמישים גם כשיש לנו ברירות, וזה מקרין לחמאס ולאמריקאים שאפשר ללחוץ עלינו", אומר בוסקילה ומעיר כי עד כה מעולם לא קבענו מה המדיניות הישראלית ביחס לגבולות, ביחס לזורקי אבנים וכו'. "האמריקנים מצוינים בקביעת עקרונות ואנחנו לא. כאן זה קריטי, וזה תלוי בראש הממשלה ושר הביטחון".

להבנתו של בוסקילה בפני ישראל ניצבות שתי אפשרויות מרכזיות. האחת היא לתת לאותם מחבלים לגווע במנהרות, והאופציה השנייה היא הוצאתם והעברתם ישירות לכלא הישראלי. אלו גבולות הגמישות האפשרית של ישראל בסוגיה זו. בוודאי לא לשחרר אותם. מה שחשוב הוא שהחמאס לא יקבל אותם חזרה. כשמחזיקים אותם כאסירים זה מפעיל לחץ על הצד השני ואם אתה משאיר אותם למות שם, זה ההישג עבורנו. כך יבינו שאלה הקווים האדומים שלנו ואם נוותר זה יפתח פתח לעתיד".