פרשיית הונאה רחבת היקף נחשפה השבוע בעקבות חקירה סמויה שנמשכה כשנה.

בני זוג תושבי פתח תקווה - אחד מהם רב מוכר במרכז הארץ וסגן מנהל בית ספר לחינוך מיוחד, ואשתו גננת - נעצרו בחשד שעמדו מאחורי תכנית הונאה במסגרתה הוגשו עשרות בקשות כוזבות לקבלת קצבאות "ילד נכה", תוך זיוף מסמכים רפואיים והצגת מצג שווא לרשויות.

על פי החשד, בני הזוג לא הסתפקו בבקשות עבור ילדיהם, אלא פעלו בשיטה דומה גם עבור עשרות משפחות נוספות, שלדברי גורמי האכיפה, היו מודעות לכך שילדיהן אינם עומדים בקריטריונים החוקיים לקצבה.

החקירה החלה בעקבות מידע שהתקבל באגף החקירות של הביטוח הלאומי, שהעלה חשד כי בני הזוג קיבלו קצבאות תוך שימוש במסמכים מזויפים, בחלק מהמקרים על אבחנות של אוטיזם - גם כשלא הייתה לקות כלל.

במסגרת החקירה עלה כי החשודים גייסו הורים נוספים, קיבלו מהם קודים אישיים למערכת הביטוח הלאומי, והגישו בשמם בקשות תוך התחזות ושימוש במסמכים מזויפים, כולל חוות דעת מזויפות של אנשי מקצוע. עבור כל בקשה, גבו מהמשפחות עשרות אלפי שקלים.

עם המעבר לחקירה הגלויה, נעצרו בני הזוג ונחקרו בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, שימוש במסמך מזויף והפרת אמונים. מהחקירה עולה כי מיליוני שקלים הועברו כתוצאה מההונאה לרשויות המדינה.

בתום החקירה הובאו החשודים בפני שופט בבית משפט השלום בפתח תקווה. מעצרה של האישה הוארך עד יום חמישי, ומעצרו של בן הזוג הוארך עד יום ראשון.

מהמשטרה, הביטוח הלאומי ורשות המסים נמסר כי מדובר בעבירות חמורות שפוגעות בכספי הציבור, והם יפעלו למצות את הדין עם המעורבים ולגבות את הכספים שנגזלו.