בצרפת מדווחים היום (רביעי) כי עשרה בני אדם נפצעו, ארבעה מהם באורח קשה, באירוע דריסה שהתרחש באי הנופש התיירותי דולרון, סמוך לחוף האטלנטי של צרפת. הפצועים כוללים רוכבי אופניים והולכי רגל, בני 22 עד 67.

לפי העיתון "לה פריזיאן", הדריסה אירעה בשעה 8:45 בבוקר (שעון מקומי), באזור שבין שני יישובים באי - דולוס-ד'אולרון וסאן-פייר-ד'אולרון. ראש העיירה המקומית מסר כי האירוע התרחש ככל הנראה בכמה מוקדים נפרדים.

העיתון דיווח כי הנהג הפוגע צעק "אללה אכבר" בעת מעצרו. אף שהרשויות אישרו את קריאת הנהג, הן הדגישו כי נכון לעכשיו לא הוגדר האירוע כפיגוע טרור.

משרד התובע המקומי מסר כי החקירה עדיין מתנהלת, ובשלב זה אינה מנוהלת בידי היחידה למאבק בטרור. בין היתר נבדקת אפשרות כי החשוד סובל מבעיות נפשיות.

לפי הדיווחים, החשוד ניסה להצית את רכבו לאחר הדריסה, אך הרכב נשרף רק חלקית. הוא נעצר על ידי כוחות הביטחון שהגיעו למקום תוך דקות.

החשוד הוא בן 35, מוכר לרשויות בשל עבירות קודמות, בהן נהיגה בשכרות ושימוש בסמים, אך אינו מופיע ברשימות של גורמים החשודים ברדיקליזציה.