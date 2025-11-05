על העידן החדש בפרקליטות הצבאי, עידן שנפתח עם כניסתו של עו"ד איתי אופיר לכהונת הפצ"ר במקומה של יפעת תומר ירושלמי, שוחחנו בערוץ 7 עם תא"ל במיל' ארז וינר, בעבר עוזר הרמטכ"ל ומפקד צוות התכנון בפיקוד דרום.

על הצעדים בהם על הפצ"ר החדש לנקוט כעת, אומר וינר כי ישנם בראש ובראשונה מספר היבטים מהותיים כמו הגדרה מחדש של התחומים בהם מתעסקת הפרקליטות הצבאית הראשית. "אחת הרעות החולות שקרו לנו בשנים האחרונות, ולא רק בתקופת יפעת תומר ירושלמי, זו מעורבות היתר של הפרקליטות בעניינים מבצעיים. מדובר באישורים כאלה ואחרים ופרקליטים שיושבים בכל תכנון בכל מפקדת אוגדה. בעניינים האלה צריך לקחת צעד אחורה. ייעוץ ובדיקה כן, אבל אין ערך מוסף לפרקליט בשאלה אם נכון לסכל את סינוואר כשיחד אתו ייפגעו 20 או 24 אזרחים. זו לא שאלה משפטית אלא שאלה פיקודית".

סוגיה מהותית נוספת אותה מציין וינר היא החיבור בין הפרקליטות בשטח, ובהקשר זה הוא משבח את הבחירה בפרקליט צבאי ראשי שבעברו היה לוחם וקצין בשטח. "זה צעד מאוד חשוב בכיוון הנכון, אבל זה צריך להיות לאורך ולרוחב. אני משער שאם ניקח את כל חברי קבוצת הווטסאפ המפורסמת שעסקה בהדלפה ובסרטון, לא נמצא בה אחד שהריח פעם את האבק בשטח. כולם גדלו בבניין הפרלקיטות ועברו מקומה לקומה וממשרד למשרד מהיום שסיימו את העתודה האקדמאית. כאן דרוש שינוי", הוא אומר ומציין כי לאחר המלחמה ישנו לצערינו מאגר גדול של מי שנפצעו במלחמה ויש בהם עורכי דין מוכשרים שיוכלו לתרום בתחום זה.

"בנוסף צריך להחזיר את הפרקליטות לגודלה הטבעי. יש כאן עניין של סימבוליקה. כשמגדילים תקנים ומעלה בדרגה אתה אומר שהתפקיד חשוב או חשוב יותר מתפקידים אחרים", אומרת תא"ל וינר בהתייחס להחלטה להפוך את הפצ"ר לאלוף. "אם היועץ הכספי לרמטכ"ל, שמנהל את כל תקציב צה"ל ומערכת הביטחון, יכול להיות תת אלוף, גם הפרקליט הצבאי הראשי יכול לחזור ולאחוז בדרגת תת אלוף".

לטעמו של וינר הדרגות מלמדות על רמת החשיבות שהצבא מעניק לתחומים כאלה ואחרים. בהקשר זה הוא מזכיר את השופט שמגר המנוח, ענק משפטי שהיה פרקליט צבאי ראשי ולימים שופט ונשיא בית המשפט העליון ש"עשה את תפקיד הפרקליט הצבאי הראשי בדרגת אלוף משנה ולא נראה לי שהוא עשה אותו פחות טוב".

עוד מעיר וינר כי אין סיבה להעניק דרגת תת אלוף לראש מחלקת הדין הבינלאומי בצה"ל, בעוד בעבר היה סגן אלוף ועשה את תפקידו לא פחות טוב. "זה לא שהביצועים של מחלקת הדין הבינלאומי השתפרו בשנים האחרונות. אם כבר, אז אפשר להגיד ההיפך".

בקשר זה מציע וינר לבחון ככלל את תפקודה של מחלקת הדין הבינלאומי ושוקל להעביר אותה לחטיבה האסטרטגית של אגף התכנון, מה שיגרום לאנשיה לעסוק במשמעויות בינלאומיות של פעולות צה"ל ובחקיקה ופחות בשאלות מבצעיות של מי תוקף והיכן ברצועת עזה.

עוד סבור וינר כי נכון לאזרח כמה וכמה תפקידים ברפקליטות הצבאית. "אין סיבה שקצינים במחלקת הייעוץ והחקיקה ומקצועות נוספים שמשרתים בקריה לא יהיו אזרחים ולא ייצאו לפנסיה בגיל 45, אלא יעשו את התפקיד עוד הרבה שנים כמו עבודי מדינה אחרים במשרד הביטחון".

לטעמו של תא"ל במיל' וינר צעדים שכאלה לא רק ייעלו את המערכת וימקדו את פעילותה, אלא גם ישקמו את האמון הציבורי בפרקליטות הצבאית, אך לזאת הוא מוסיף ואומר ש"צריך לוודא שכל השכבה הבכירה הולכת הביתה ולא רק מי שכעת בחקירות או עצור. כל אותה שכבה שהייתה שותפה לאותה אג'נדה צריכה ללכת הביתה".

"אם תביא עוד קצינים בולטים מבחוץ, כאלה שלא התאימו לרוח ולאג'נדה של המערכת ובגלל זה לא קודמו למרות שהם טובים וערכיים, זה יבנה את האמון. כשאנשים יראו שיש עם מי לדבר ושיש אנשים שמבינים את השפה המדוברת, ייבנה אמון".

עוד שאלנו את וינר על דבריו אודות הצורך לנתק בין הפרקליטות הצבאית לבין מעקב וליווי של פעולות מבצעיות, האם בעידן בו ישראל נמצאת תחת זכוכית מגדלת בינלאומית יותר מכל מדינה אחרת, דווקא יש טעם בליווי צמוד שכזה, על מנת להבטיח שביום שאחרי המלחמה לא ימצאו את עצמם לוחמים וקצינים תחת איום.

"הטיעון של שמירה על החיילים והקצינים נשמע פעמים רבות אצל אנשי הפרקליטות הצבאית הראשית, אבל בפועל לא ראינו שזה מצליח. ראינו העמדה לדין של חיילים. אני בעד מעורבות שמטרתה לשמור ולהגן על החיילים, אבל ככל שזו תהיה הגישה והחיילים ירגישו שמיש כאן מישהו שמבקש להגן עליהם ומונע דברים לא טובים, ולא שתהיה תחושה שמו שיש היום שנציגי הפרקליטות הצבאית הראשית פועלים כפרקליטיהם של אותם ארגונים בינלאומיים ולא כפרקליטיהם של חיילי וקציני צה"ל".

עוד ביקשנו את התייחסותו של וינר לעובדה שהרמטכ"ל לא ידע על המינוי עליו החליט שר הביטחון דרך התקשורת מבלי שקיבל על כך מידע קודם. "יש כאן מאבק מתמשך בין שר הביטחון לרמטכל בנושא מינויים. הרמטכ"ל מנסה לעשות שרירים ולקבע דברים ושר הביטחון מנסה "לחנך" אותו שיעשה דברים לרוחו. דברים כאלה מן הראוי שייפתרו בחדר ושיהיה עדכון ושיח. העיסוק בהודעות לתקשורת, שאני מכיר אותו גם מתקופתי בלשכת הרמטכ"ל, הוא פסול ומיותר ולא עוזר לאנשים או לצבא".