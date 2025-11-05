הרב איתן ושירה שנרב, הוריה של רנה הי"ד שנרצחה בפיגוע סמוך לדולב, סיפרו לערוץ 7 על פגישה שקיימו עם הפצ"רית המודחת יפעת תומר-ירושלמי, בעקבותיה הבינו את חולשתה ואת ריפיון מערכת המשפט הצבאית בכל הקשור לטיפול במחבלים.

"יום אחד מצלצל הטלפון בביתנו: שלום משפחת שנרב, איתן ושירה, אתם מוזמנים לפגישה עם הפצרי"ת ועם התובע הצבאי הראשי בעוד כמה ימים. שאלנו את עצמנו 'במה זכינו לכבוד הגדול הזה?'. כשהגענו לפגישה לא האמנו למה שאמרו לנו: הפצ"רית והתובע ניסו לשכנע אותנו לעסקאות טיעון שבמסגרתן רוצחיה של רנה שלנו הי"ד ישוחררו תוך מספר שנים. למה? כדי להימנע ממשפט ארוך, ועוד טענות רדודות שכאלה", סיפרו השניים.

הם הודו כי התקשו להאמין שזו מטרת הזימון. "לא האמנו, שאלנו 'אתם רוצים לשחרר בעסקאות טיעון מחבלים ששוחררו מהכלא, חזרו לטרור, רצחו ופצעו - רק כדי לסיים את הסיפור מהר?'. תגובתם היתה: 'האם אתם לא רוצים כבר לסיים את הסיפור הזה? האם אתם לא רוצים לנוח?'. ענינו שאנחנו חושבים על כל עם ישראל ולא רק על ההרגשה הפרטית שלנו ועל המשפט שלנו. היה נראה שאלו דברים שהם לא שמעו מעולם. במקום לשנות גישה - הם לעגו לנו .היינו המומים, כאובים, מאוכזבים. לא האמנו שזו יכולה להיות דעתה של הפצ"רית".

הוריה של רנה הי"ד מגלים שהריפיון לא הסתיים במערכת המשפט הצבאית. "אחרי כמה שבועות קיבלנו הזמנה לפגישה עם ראש השב"כ דאז, רונן בר , שניסה גם הוא לשכנע אותנו להסכים לעסקאות טיעון. כשלא האמנו שזה מה שהוא מנסה לשכנע אותנו להסכים לו - שאלנו אותו 'אבל למה? למה לשחרר רוצחים בלי משפט ובלי ענישה ראויה שיירקבו בכלא עד סוף חייהם?' הוא ענה לנו 'אני מפחד מבג"ץ', ושגם הפצ"רית מעורבת בסיפור".

"צריך להבין ששדה תימן זה רק חלק מהסיפור", מדגישים השניים. "היו פה רפיון וחולשה של הפצ"רית, של התובע, של ראש השב"כ לשעבר. רפיון שמוביל לשחרור מחבלים בעסקאות טיעון מופרכות. רפיון - שמשפיע על כל המערכת.

הם גם מביאים דוגמה לריפיון עליו הם מדברים. "הדיונים בבתי המשפט הצבאיים מנוהל ע"י הסנגורים של המחבלים, שהם עצמם חברים בארגוני טרור. הנה מספר הוכחות: על פי הסנגורים של הרוצחים נקבעים תאריכי הדיונים. * הסנגורים משביתים למשך שבועות את בית המשפט הצבאי בכלא עופר - בגלל שיש להם מחסור בחניה ובפינות קפה. הסנגורים מאחרים לדיונים, סנגורים שלא קשורים לתיק נכנסים ויוצאים מאולם הדיונים בזלזול מוחלט במשפט הרצח שמתנהל שם, יש סנגורים שמדברים בחוצפה שאין כדוגמתה לשופטים הצבאיים - שהם מייצגי המדינה, ואלינו - המשפחה השכולה, ודבר לא נעשה.

במקביל, המערכת מונעת מאיתנו המשפחה של רנה להיות בחלק גדול מהדיונים, לא מעדכנת אותנו מה קורה ומעדיפה שנשאר מחוץ לסיפור. ואיפה השופטים? כשראשי המערכת חלשים ועייפים - זה משפיע. בית המשפט עייף, לא נלחם, ולא מוחה מספיק נגד הביזיון שמתרחש בדיון. ב"ה שלפרקליטים יש עדיין רצון להילחם ולנצח".

"היום כולנו צריכים לתת שיר, שבח והודיה לקדוש ברוך הוא שברוך ה' האמת יוצאת לאור", מסכמים הרב איתן ושירה שנרב. "האנשים שעשו מעשים וקיבלו החלטות שסיכנו ומסכנות את אזרחי המדינה יוצאים מן המערכת, וזה הזמן לשינוי גדול ומהותי במערכת הפרקליטות הצבאית. אנחנו תפילה שאת מקומם של חלשי הרוח והכוח, יתפסו אנשי אמונה ורוח, שירימו עוד את קרנו ואת ביטחונו של עם ישראל".