במפגש שקיים הרב שמואל אליהו עם לוחמי "כוח 100" ונשותיהם, הביע הרב גיבוי מלא למאבקם המשפטי והגדיר אותו כחלק מתהליך של תיקון לאומי ורוחני המתרחש בעם ישראל.

בדבריו התייחס הרב בחריפות למצב מערכת המשפט בישראל, ואמר כי הוא "מקנא בלוחמים" על הזכות שנפלה בחלקם להיות שותפים בתחילת התיקון. "על הדבר הזה עם ישראל מתפלל אלפיים שנה. בכל תפילה אנחנו מבקשים: השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה - והנה זה קורה מול עינינו, וזה קורה בזכותכם. שילמתם מחיר יקר, אבל קיבלתם מתנה מאוד מאוד יקרה".

"זו זכות לא רק של הלוחמים, אלא גם של הנשים והילדים. זכות היסטורית, חשובה, גדולה - שאין דומה לה. אני פשוט מקנא בזכות שנפלה בחלקכם", הוסיף.

הרב אליהו ציין כי לאורך הדורות תמיד היו מתנגדים למהלכים של ישועת ישראל, אך הדבר מעולם לא עצר את התהליך: "תמיד היו כאלה שמתחברים לשונאי ישראל. אבל הקב"ה עושה עכשיו תיקון עצום - ואתם חלק מהתיקון הזה". לדבריו, הלוחמים אינם עומדים לבדם: "כל הצדיקים של כל הדורות איתכם. יש פושעים, ויש חוטאים מתוך בלבול - אבל בסוף הרע נופל והטוב נשאר".

בסיום דבריו העביר הרב מסר חיזוק ישיר ללוחמים: "אל תירתעו מהשמצות. אתם בשליחות של עם ישראל, ומי שעומד עם האמת - הקב"ה עומד איתו". הלוחמים ונשותיהם הודו לרב אליהו על דברי העידוד והגיבוי.