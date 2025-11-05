מפלגת הציונות הדתית הודיעה אחר הצהריים (רביעי) כי תפסיק להצביע עם הקואליציה, כל עוד לא יאושר חוק ההטבות למילואימניקים שיזם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בקריאה שניה ושלישית.

בהודעת הסיעה נמסר: "מילואימניקים לפני כולם. מדינת ישראל חייבת להם הכל וזה גובר על כל שיקול פוליטי. לא ניתן לאף ח"כ לפגוע במילואימניקים".

גורמים בסביבת השר סמוטריץ' הסבירו שעל שולחן הועדה ממתין כבר חודשים החוק שמטרתו להפחית את תשלומי המס ללוחמי המילואים בשיעור של עד 12 אלף שקלים בשנה.

"למרות זאת יו"ר הועדה חנוך מיליבצקי מתעקש לתקוע את החוק משיקולים פוליטיים קטנים ועושה הכל על מנת לא לקדם את החוק", אמרו בסביבת השר והוסיפו "התנהלות הזויה של מיליביצקי שפוגע במילואמניקים בשביל קומבינות לחברי מרכז ליכוד".

יו"ר הקואליציה אופיר כץ הגיב להודעהת מפלגת הציונות הדתית והסביר מדוע הוא מונע את העברת החוק. "הצעת החוק בנוסחה הנוכחי מפלה לרעה בצורה דרסטית מילואימניקים רבים ובעיקר סטודנטים ובעלי הכנסות נמוכות, שלא יוכלו לנצל את ההטבה. מטרת ההצעה מבורכת אך נדרשים בה שינויים, ועל כך יש הסכמה בין כל חברי ועדת כספים", טען.

"חבל שמי שבמשך שלוש שנים יוצא נגד אולטימטומים וחרמות, פועל בצורה כזו במקום לפתור את העניין מהותית, ומסרב לכל פשרה שהוצעה לו. אנחנו מבקשים להיטיב עם כלל חיילי המילואים, ולא רק עם אלו בעלי ההכנסה הגבוהה. אני מגבה את יו"ר ועדת הכספים מילביצקי ואת חברי הוועדה על המאבק הצודק", דברי כץ.