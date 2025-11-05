בכפר "נובי ווישקי", אחד האזורים היוקרתיים בפרברי מוסקבה, נערכה חגיגה מרגשת לרגל הכנסת ספר תורה חדש לבית הכנסת המקומי.

האירוע התקיים בהשתתפות רבה הראשי של רוסיה, הרב בערל לאזאר, ונכחו בו רבנים, שליחים ותושבים מהקהילה היהודית המתפתחת במקום.

הקהילות היהודיות במוסקבה ובסביבותיה ממשיכות בשנים האחרונות בתנופת צמיחה משמעותית, עם פתיחת בתי כנסת ובתי חב"ד חדשים עבור אלפי יהודים. את פעילות ההתרחבות מלווה מקרוב הרב לאזאר, הפועל להביא חיים יהודיים לכל פינה ברחבי רוסיה.

הכפר "נובי ווישקי", הנמצא בין יערות ואגמים ומאופיין בוילות ובתי פאר, מושך בשנים האחרונות תושבים רבים שחיפשו סביבת מגורים שקטה לצד קהילה יהודית תוססת. עם התרבות המשפחות היהודיות באזור, הוחלט להקים בית כנסת וקהילה עצמאית, ביוזמת הרב הראשי ושליחו הרב זלמן שמעון הכהן דערן, המשמש גם כמפקח על המקוואות ברחבי רוסיה.

ספר התורה החדש נתרם על ידי משפחת יעקובוב, מבני הקהילה הבולטים, לזכות הוריהם. בטקס מרגש שנערך בהיכל בית הכנסת, הוזמן הרב לאזאר להשלים את כתיבת האותיות האחרונות.