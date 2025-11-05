הרב משה הלל הירש, אחד ממנהיגי הציבור הליטאי, העניק היום (ד') את הסכמתו העקרונית לקידום חוק הגיוס החדש שניסח יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט.

ההחלטה התקבלה לאחר פגישה ממושכת עם בכירי דגל התורה - חברי הכנסת משה גפני, אורי מקלב, יעקב אשר והח"כ לשעבר יצחק פינדרוס - שבה הוצג המתווה בפירוט רב.

מדובר באיתות משמעותי מצד ההנהגה הרוחנית החרדית, המעיד על נכונות לשיתוף פעולה עם הליך החקיקה.

עם זאת, עדיין קיימים מספר סעיפים הנחשבים בעייתיים בעיני הרב הירש ואלו, כך מבהירים בדגל התורה, יטופלו במהלך הדיונים הקרובים בוועדת החוץ והביטחון.

הרב הירש שוחח הבוקר (ד') עם חלק מחברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה, ועמד על הצורך לשמור על מעמד עולם התורה תוך שמירה על אחדות הציבור החרדי סביב ההסדר המתגבש.

לפי גורמים בתנועה, הרב הירש הבהיר במהלך הפגישות כי הרציונל נשאר זהה: לאפשר לכל לומדי התורה להמשיך לשבת וללמוד ללא הפרעה.

ההחלטה מגיעה על רקע התנגדות גוברת למתווה ביסמוט גם בתוך הקואליציה. אתמול נערך בכנסת כנס חירום נגד המתווה, שבו השתתפו יו"ר ועדת החוץ והביטחון לשעבר יולי אדלשטיין, סגנית שר החוץ שרן השכל וארגוני המשרתים. אדלשטיין תקף בחריפות: "לא צריכים לקבל את רוע הגזרה. צה"ל לא יכול להיות צבא קטן וחכם - הוא צריך להיות צבא גדול וחכם".

השכל הצהירה כי בכוונתה להצביע נגד החוק והודיעה: "מתווה הגיוס הנוכחי לא עונה על דרישות צה"ל. שבעה חברי כנסת נצביע נגד החוק, והוא לא יעבור". עם זאת, האור הירוק מהנהגת דגל התורה עשוי לשנות את מאזן הכוחות ולאפשר את העברת החוק, בתנאי שהסעיפים הבעייתיים ייפתרו בדיונים הקרובים.