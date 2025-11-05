חבר הקבינט וראש השב"כ לשעבר, השר אבי דיכטר, אומר כי הפסקת האש שאליה הגיעה ישראל מיועדת להכנת המהלך למיגור חמאס.

"המלחמה לא הסתיימה, אנחנו בהפסקת אש כדי להיערך לשלב הבא. אם צריך ההפוגה תיעלם בתוך דקות", אמר דיכטר בכנס המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון (JCFA) בתל-אביב.

לדבריו, אין סיכוי שחמאס יתפרק מרצון מנשקו. "האפשרות שחמאס יניח את הנשק דומה לאפשרות שישראל תזכה במונדיאל. בלי נשק - אין חמאס".

דיכטר הזהיר כי חמאס מנסה לרכוש זמן ומחפש מודלים לימודיים מחיזבאללה בלבנון, תוך משחקים סביב סוגיית החזרת גופות החטופים. "המלחמה לא תסתיים עד שכל שבעת החטופים יוחזרו - לא נסבול משחקים".

הוא הדגיש את חובת המדינה להיאבק בעיכובים ובמניפולציות בנושא השבת הנעדרים והנפגעים.

בהתייחס לעתיד המדיני של עזה הבהיר דיכטר כי אין להעביר את רצועת עזה לרשות הפלסטינית. "לתת את החלב לחתול? זה לא יקרה".

במקביל ציין כי עמדת ישראל כיום מאפשרת לקדם שינויים אזוריים במגוון מישורים, מהעמקת ההרתעה ועד הרחבת הסכמי אברהם, והזכיר את האפשרות לנצל את המומנטום לשינוי מעמדה האסטרטגי של ישראל באזור.