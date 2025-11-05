ח"כ צבי סוכות פנה לממלא מקום ראש המטה לביטחון לאומי, גיל רייך, בדרישה דחופה לשנות את סדרי הפעילות במעבר ניצנה, שלדבריו הפך למוקד משאיות הסיוע ההומניטרי לעזה על חשבון הייבוא הישראלי.

במכתבו התריע כי הפסקת האש והתחייבויות ישראל להעברת סיוע לרצועה גורמות לשיתוק כמעט מוחלט של פעילות המסחר החוקית בין ישראל למצרים.

"לא ייתכן שהאכלת החמאס תבוא על חשבון הכלכלה הישראלית", כתב סוכות. "לא ייתכן שבשם התחייבויות הומניטריות אנחנו פוגעים בעסקים ישראלים ישרים שעובדים כחוק ומשלמים מיסים".

מעבר ניצנה, המשמש שער היבשתי היחיד להעברת סחורות ממצרים לישראל, חווה בשבועות האחרונים עומסים חריגים בעקבות התחייבות ישראלית להעביר מדי יום כ-600 משאיות סיוע הומניטרי לרצועת עזה.

לטענת היבואנים, העומס יוצר עיכובים של ימים ארוכים, בעוד שמשאיות הסיוע נהנות מתיעדוף מוחלט.

במכתבו ציין ח"כ סוכות כי התקבלו תלונות רבות מיבואנים הסובלים מהפסדים כספיים עצומים כתוצאה מהעיכובים, וכי חלק מהסחורות אף מתקלקלות בהמתנה ממושכת.

לדבריו, מדובר בנזק כלכלי ישיר לעסקים ולמשפחות ישראליות התלויות בפרנסתם ביבוא הסחורות דרך המעבר.

סוכות קרא לרשויות לפעול ללא דיחוי, להקצות שעות ומשאבים ייעודיים לייבוא הישראלי, ולהפסיק את "ההעדפה המבישה של חמאס על פני אזרחי ישראל". הוא הדגיש כי ישראל חייבת לשמור על איזון בין הצרכים ההומניטריים לבין ההגנה על הכלכלה המקומית, "שאינה יכולה להרשות לעצמה לשלם את מחיר הסיוע לאויב".