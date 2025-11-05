רובי וחגית חן, הוריו של סמ"ר איתי חן שנפל בשבעה באוקטובר וגופתו הוחזרה הלילה (רביעי) לישראל, מסרו הערב (רביעי) הצהרה בה שיתפו בתחושותיהם.

"איתי שלי חזר כשהוא לבוש בחולצת תנועת הנוער של המשצים שכל כך אהב ובסרבל הטנק שלו. איתי האהוב שלי, תמיד עושה הכל מעל וגם מעבר, תמיד נותן עוד קצת. הלב שלי שבור, אין שמחה בלקבל את הילד שלך למנוחת עולמים, אבל יש הקלה ויש מנוחה לנשמה. שלי ושלו", אמרה בדמעות האם חגית.

האב רובי הוסיף "שנתיים של מאבק, שנתיים של לילות ללא שינה, של עצב אינסופי ואי וודאות שניקרה וחצבה בנפשנו, הגיעו לקיצם עם השבתו של איתי בני הביתה. בשנתיים הללו ניהלנו מאבק חוצה יבשות וימים, בארץ ובעולם, נאבקנו כתף אל כתף עם כל משפחות החטופים שהפכו למשפחה שלנו על השבת היקירים שלנו.

ביום ה- 148 למאבק, קיבלנו את 'הדפיקה בדלת' והודיעו לנו שאיתי נפל. סירבנו לשבת שבעה, סרבנו להצמיד לשמו את המילים האיומות "זכרונו לברכה". ביקשנו לעשות זאת רק אחרי שהמדינה שלמען אזרחיה הוא נלחם, תחזיר לנו אותו. אז רק עכשיו, לאחר שהושב הביתה, לאדמת המדינה אותה כל כך אהב, נשב עליו שבעה".

ההורים ביקשו להגביר את האחדות בעם ישראל. "אסור לנו לחזור לימי השיסוי, הפילוג והכאב של שישה באוקטובר. הכאב שלנו כעם גדול מדי, הפצעים פתוחים עדיין, בואו נחלים, נחזיר את כולם הביתה ונתחיל בתקומה שלנו ושל כל עם ישראל. בואו נמשיך להתאחד, נמשיך להרעיד את הלב, עד שכל חטוף ישוב הביתה, עד שכל החיילים האהובים שלנו יחזרו הביתה".