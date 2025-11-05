ראש האופוזיציה ויו"ר "יש עתיד", יאיר לפיד, הודיע הערב (רביעי) כי מפלגתו לא תיטול חלק בהסכמים הנוגעים למוסדות הציוניים, בטענה שמדובר ב"מערך מושחת ועסקני שאינו ניתן לתיקון".

"לא ניקח ג'ובים, לא ניקח תקציבים, לא ניקח תפקידים ניהוליים - לא נהיה חלק מההסכם שתופרים שם", אמר לפיד בהצהרה לתקשורת.

הוא הסביר כי מטרת המפלגה מלכתחילה הייתה לבצע שינוי עמוק במוסדות הציוניים ולנקותם מתרבות של מינויים פוליטיים, אך לדבריו, לאחר שנחשפו פרטי ההסכמים, התברר שהמערכת "רקובה מבפנים".

"הניסיון לסדר עבודה ליאיר נתניהו, לבני משפחת דרעי ולקבוצה של עסקנים הוא רק קצה הקרחון של מה שהולך שם", אמר.

לטענתו, במסגרת ההסכמים החדשים הוקמו שש מחלקות חדשות "שאין בהן שום צורך אמיתי, מלבד מתן ג'ובים ותקציבים למקורבים".

עוד הודיע לפיד כי מפלגתו תגיש הצעת חוק להלאמת הקרן הקיימת לישראל ולהכפפתה לביקורת המדינה. לדבריו, זהו "הפתרון היחיד לנקות את המוסדות הציוניים ולהחזיר אותם לשירות הציבור".