תיעוד: חיסול המחבל שהחזיק בשישה חטופים צילום: דובר צה"ל

במבצע ממוקד של צה"ל ושירות הביטחון הכללי, בהובלת פיקוד הדרום ובסיוע חיל האוויר, חוסל בשבוע שעבר המחבל זיד זכי עבד אלהאדי עקל מארגון הטרור הרצחני חמאס.

עקל היה אחראי ישירות להחזקתם של שישה חטופים ישראלים שנלקחו על ידי חמאס לעזה במתקפה הרצחנית ב-7 באוקטובר.

החטופים שבהם החזיק עקל הם בר קופרשטיין, אוהד בן עמי, מקסים הרקין, אלקנה בוחבוט, שגב כלפון ויוסף־חיים אוחנה.

גורמים ביטחוניים ציינו כי עקל היה דמות מרכזית במערך השבי של הארגון ופעל לשמירת החטופים במתקנים תת-קרקעיים ברצועה.

התקיפה, שנערכה בעקבות הפרות חוזרות של חמאס את תנאי הפסקת האש, כוונה לעבר מתחם טרור במרכז הרצועה שבו שהה עקל יחד עם מחבלים נוספים.