גיא לרר מספר על הריאיון עם רום חדשות 13 / רשת 13

שורד השבי רום ברסלבסקי בן ה-21 חזר מעזה לפני שלושה שבועות וכעת הוא חושף לראשונה בריאיון לתוכנית 'הצינור' ברשת 13 את הרגעים הקשים מאוד שחווה.

הריאיון המלא ישודר מחר (חמישי), אך קטעים מהעדות המצמררת של ברסלבסקי הועברו ל"דיילי מייל" הבריטי ורשת CNN.

בעדות שפורסמה בעיתון הבריטי "דיילי מייל" תיאר ברסלבסקי עינויים קשים, השפלות, רגעים של ייאוש ואף תקיפות מיניות.

ברסלבסקי נחטף ממסיבת הנובה בשבעה באוקטובר לאחר שהציל חיים רבים. הוא סיפר שכשהגיע לעזה "לקחו ממני את כל הבגדים - הכול. קשרו אותי... הייתי מרוסק, גוסס ובלי אוכל".

הוא ציין כי השובים נהנו להתעלל בו. "המטרה שלהם הייתה להשפיל אותי. לשבור את הכבוד שלי, וזה בדיוק מה שעשו לי. דברים שגם בתקופת היטלר לא עשו. אתה רק מתפלל שזה ייגמר. כל יום שם היה גיהינום חדש. כל מכה, כל לילה - אמרתי לעצמי: שרדתי עוד יום בגיהינום".

"התפללתי לאלוהים - בבקשה, תציל אותי, תוציא אותי מזה כבר. אתה פשוט אומר לעצמך, מה לעזאזל קורה כאן?", הוסיף וסיכם: "חזרתי מפגישה עם השטן".