האלימות בכניסה למפגש הציוני באדיבות המצלם

מתפרעים אלימים פוצצו אירוע של ארגון 'סטודנטים תומכי ישראל' (SSI) בטורונטו שכלל מפגש בין סטודנטים וחיילי צה"ל.

המתפרעים, חברי קבוצה אנטי-ישראלית, שמעו על האירוע המתוכנן והגיעו לכניסה לבניין כדי להפגין ובהמשך גם ניסו לפרוץ פנימה.

"זה היה מטורף", סיפר אחד מהנוכחים במקום, "המפגש פוצץ על ידי המון של שונאי ישראל".

הוא תיאר כיצד כמה מפגינים ניפצו חלונות וציין כי אחד החיילים שהתארחו במקום נחתך בידו מזכוכית שחלון שהתנפצה. "החבר'ה שלנו היו צריכים לחסום את הדלתות שלא יתקיפו אותם. העולם צריך לדעת על תקריות כאלה".

אנשי SSI ציינו שאוניברסיטת טורונטו ביטלה את המפגש המתוכנן והארגון נאלץ צריך לשכור חלל פרטי מחוץ לקמפוס בשל איומים. "גם לשם רדפו אחרינו ופוצצו את האירוע", סיכמו בארגון.