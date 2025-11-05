שורד השבי שגב כלפון מגיב לחיסול המחבל שהחזיק בו במהלך מאות הימים שהוחזק בידי חמאס וכונה "הטרול".

"הטרול חוסל היום. הוא לא היה ‘עוד מחבל’, הוא היה הפתח לגיהנום, בבית שלו היה הפיר בו הורדנו למנהרה, המקום שבו החיים שלנו מעל האדמה נגמרו והגענו לתהום שאדם לא אמור להכיר.

שם הוא צפה ועודד את 'משחק החיים': הם עמדו סביבנו, ספרו אותנו, דרכו קלצ'ניקוב, פתחו ניצרה - וביקשו שנחליט מי יהיו השלושה מבינינו שיוצאו להורג. יש מי שיגידו 'קיבל את עונש'", אבל את האמת והצדק יש להמשיך לרדוף. אף כדור שמחסל מחבל לא סוגר שום סיפור", דברי כלפון.

תיעוד: חיסול המחבל שהחזיק בשישה חטופים צילום: דובר צה"ל

מוקדם יותר דווח כי במבצע ממוקד של צה"ל ושירות הביטחון הכללי, בהובלת פיקוד הדרום ובסיוע חיל האוויר, חוסל בשבוע שעבר המחבל זיד זכי עבד אלהאדי עקל.

עקל היה אחראי ישירות להחזקתם של חמישה חטופים נוספים מעבר לכלפון: בר קופרשטיין, אוהד בן עמי, מקסים הרקין, אלקנה בוחבוט ויוסף-חיים אוחנה.

גורמים ביטחוניים ציינו כי עקל היה דמות מרכזית במערך השבי של הארגון ופעל לשמירת החטופים במתקנים תת-קרקעיים ברצועה.