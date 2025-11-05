מליאת הכנסת דחתה ברוב גדול את הצעת החוק שביקשה לשלול את הזכות לבחור בבחירות הכלליות בכנסת ממי שלא מתגייס לצבא או עושה שירות לאומי.

את הצעת החוק קידם יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן באמצעות איש מפלגתו ח"כ עודד פורר. מליאת הכנסת דחתה את ההצעה ברוב של 69-27.

במהלך הדיון השרה גמליאל שהציגה את עמדת הממשלה על הצעת החוק חידדה ואמרה כי מדובר "בדרך שאינה דמוקרטית", כלשונה ולפיכך קראה להתנגד להצעת החוק.

יבדיון הטיח יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, בליברמן: "צבוע! היית שר ביטחון לא רק שלא פעלת לגיוס של כולם, אלא עזרת לנו לפטור את בני הישיבות. אתה איש צבוע!"

בשבוע שעבר ראש האופוזיציה יאיר לפיד הצהיר בפתח ישיבת הסיעה של יש עתיד כי "בממשלה הבאה יהיה חוק פשוט: מי שלא מגיע לבקו"ם, לא יגיע לקלפי. מי שלא מתגייס, לא יצביע בבחירות".

בתגובה לדברי לפיד אמר ח"כ ישראל אייכלר באירוניה כי הוא "מברך על הדרישה 'הדמוקרטית' של ח"כ לפיד ובתנאי שהחוק יחול על כל פרוטקציונר שלא היה בשירות קרבי בחזית. בנוסף, מי שלא עשה בגרות לא יוכל לכהן כראש ממשלה"