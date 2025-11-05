האדמו"ר מסאטמר, הרב אהרן טייטלבוים, תקף בימים האחרונים את מה שהוא מכנה "הפקרות בחופות" בקרב הקהילה החרדית בארה"ב.

בנאום חריף שנשא בפני כ-1,500 תלמידים בקרית יואל שבניו יורק, תקף הרבי את התופעה ההולכת ומתרחבת של שירה, נגינה וחגיגות מפוארות במעמדי חופות.

"מה קרה לחופות באמריקה? זה דבר רע שהשתרש כאן - החופות הפכו להופעות ולחגיגות", אמר הרבי ודבריו הובאו באתר 'בחדרי חרדים'. "חופה היא דבר חשוב וקדוש, ולא מקום למסיבות. מביאים תזמורות וזמרים ועוד משלמים על זה סכומי עתק".

הרבי השווה את התופעה למה שהוא רואה כשחיקה של צניעות בקהילה: "יש קשר ישיר - ככל שהפאה ארוכה יותר, כך החגיגה בחופה גדלה יותר. צריכים לעורר את החתן והכלה לשיר להם יותר ויותר שירים".

באותו נאום, הרבי תיאר כיצד נהגו בעבר: "בחתונות של פעם, כמו אצל הרבי מצאנז, היה פחד ויראה בחופות. החסידים לא העיזו להרים עיניים, לא דיברו ולא צחקו". הוא הביע זעזוע מהתנהגויות שנראות כיום: "ראיתי מישהו יושב בחופה ומעשן. איך אפשר? בחופה צריכים לעמוד באימה וביראה".

לדברי הרבי, החתונות בקהילה החרדית-אמריקאית אימצו מנהגים זרים: "חופה היא כמו יום כיפור אצל החתן והכלה - הם צמים באותו יום. לא עושים מסיבות וחגיגות. כל הדברים האלה נמשכים אחרי המנהגים של אמריקה הגדולה".

בסיום דבריו, פנה הרבי ישירות לתלמידיו ולמוזיקאים: "אני קורא לכל הבחורים - כשתתחתנו, אני רוצה חופה יהודית וקדושה, לא חופה של מסיבה". לזמרים ולנגנים הוא הפנה בקשה מפורשת: "תפסיקו את החגיגות האלו בחופות. אין צורך שישירו וירקדו. אני רוצה חופות כמו פעם, לא כמו מנהגי אמריקה".