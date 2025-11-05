פחות מיממה לאחר בחירתו, זוהראן ממדאני, ראש עיריית ניו יורק, נשא מסרים מפייסים כלפי הקהילה החרדית בעיר, שחלקים ממנה תמכה בו בבחירות.

בהודעה שפורסמה בקו הטלפוני של חסידות סאטמר, אחת הקהילות החרדיות הגדולות בעיר, נשמע ממדאני מבטיח כי יעמוד לצד החרדים במאבק סביב חוק החינוך המקומי.

החוק מחייב מוסדות חרדיים ללמד תכנים כלליים שנחשבים בעייתיים בעיני הקהילה. "אני אעמוד לצידכם לכל אורך הדרך, גם בנושא הבוער ביותר - גזירת החינוך", הבטיח.

מעבר לכך, התחייב ראש העיר הנבחר להקל על משפחות חרדיות באמצעות סיוע כלכלי מגוון: "אעזור בתשלום שכר לימוד, אדאג למימון פעוטונים להורים שיוצאים לעבוד, ואספק תקציבים למוסדות התורה בעיר". ממדאני הדגיש כי המוסדות הדתיים יקבלו "את התמיכה הראויה להם".

בנאום הניצחון שלו, ממדאני התחייב גם להילחם באנטישמיות: "נבנה עיר שתעמוד איתנה לצד היהודים בניו יורק ולא תיסוג מהמאבק במכת האנטישמיות". אלפי חסידים מסאטמר יצאו לתמוך בו בקלפיות, מהלך שהגדירו כ"קידוש השם שנועד להראות שאין מלחמה בין מוסלמים ליהודים".

עם זאת, בחירתו עוררה גם מחלוקות. הוא נחשב למבקר חריף של מדיניות ישראל, עמדה שעוררה דאגה בקרב חלקים מהקהילה היהודית. הנשיא דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי "כל יהודי שיצביע לממדאני הוא אדם טיפש", וכינה אותו "שונא יהודים מוצהר".

ממדאני השיב לטראמפ בנאומו: "אם יש מישהו שיכול להפיל את טראמפ, זו העיר שרוממה אותו. נבלום אותו, ונבלום את הבא אחריו".

בקרב הקהילה היהודית בניו יורק נשמעות תגובות מעורבות. בעוד שהקהילה החרדית, ובמיוחד חסידות סאטמר, רואה בו בעל ברית פוטנציאלי במאבק על אוטונומיה חינוכית וסיוע כלכלי, קהילות יהודיות אחרות מביעות חשש מעמדותיו כלפי ישראל ומהשלכותיהן.