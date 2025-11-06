היום, לפני 94 שנים נולד מו"ר הרב חיים דרוקמן זצ"ל שאת כל עשייתו בעולם התורה, בעולמות הרוח ובעולם המעשי ביטא במילה אחת -"מחנך".

כבר בפגישתי השניה עם הרב, החלטתי שהוא יהיה הרב שלי. בשבוע הראשון כתלמיד בישיבת ההסדר אור עציון, הגענו לשיעור בבית הרב זצ"ל. הרב ביקש מכל אחד מ-90 החברים לומר את שמו ומאיפה הגיע.

כמה ימים לאחר מכן, הגענו שוב והרב עבר תלמיד תלמיד, הזכיר את שמו וגם את המקום הפיזי בו ישב בשיעור הקודם, ואני נדהמתי והחלטתי - זו הדמות. זה הקשר שיסייע לי לבנות את אישיותי הערכית והתורנית.

במשך השנים שזכיתי ללמוד ולגדול במחיצתו של הרב, במקביל לרוחב ועומק התורה שזכיתי לקבל, הקשר האישי המיוחד עם הרב, לא רק אלי, אלא לאלפי תלמידיו, זיכה את הרב בתואר המיוחד "מחנך".

פעמים רבות הייתי מזכיר לעצמי ולצוות ההוראה שאיתי, שכפי שאנו הבטנו בהערכה גדולה כלפי רבותינו והמחנכים שהיו לנו, כך מביטים תלמידנו עלינו (למרות שחשבנו שאיננו ראויים, ולא מגיעים לקרסולי אישיותם של הדמויות שחינכו אותנו).

אני מבקש לפנות אל מחנכי הדור הגדול הזה, דור הניצחון, הנוער שפגשנו ופוגשים בשנתיים האחרונות ולומר לכם, הביטו אל צור מחצבתכם, הביטו אל המעשה החינוכי, אל העוצמה שבניתם. אתם ממשיכי דרכם של אברהם ושרה.

כשאתם צריכים לקבל כוחות, זכרו מה עבר אברהם ומהיכן קיבל כוחות? אברהם ידע כי הוא שליחו של הקב"ה לחנך את בניו ואת בנותיו של הקב"ה. "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט..."

כך גם למד ופעל רבי מאיר מלובלין שפירא זצ"ל, כשעל ישיבתו בלובלין היה שלט "לכו בנים שמעו לי, יראת ה' אלמדכם".

המהר"ם שפירא היה נוהג להסביר כי דוד המלך כתב כך, אף שלכאורה היה צריך לומר "בואו בנים שמעו לי", כדי ללמדנו שמורה טוב הוא זה שגם לאחר שתלמידו הולך - הוא ממשיך ללכת בדרכו של רבו.

רעיון זה נלמד מן הפסוק בפרשתנו: "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו". גם לאחר שהרב הולך - הבן ממשיך ללכת בדרכו. הם עמלים על חיזוק התורה, על הצלחה לימודית, על תוספת ערכית, על אוזן קשבת ועל הכוונה מדויקת.

ומבקש אני להוסיף על דברי רבי מאיר מלובלין: "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו". מחנך טוב, המשמש בתפקידו כממשיך דרכו של אברהם אבינו, יודע כי הוא הצינור שדרכו עובר מקל השליחים אל הדור הבא.

אשריכם, מנהיגי חינוך יקרים. עם ישראל ומדינת ישראל גאים ושמחים בכם. עלו והצליחו.

הכותב הוא ראש מינהל החינוך הדתי