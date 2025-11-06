ח"כ צבי סוכות פנה למשטרה בדרישה לבטל את זימונו לחקירה שנקבעה לו לשבוע הבא ביחידת ההונאה של מחוז הדרום, במסגרת פרשת הפריצה לבסיס שדה תימן.

הפנייה הוגשה באמצעות עורכי דינו, יצחק בם ועדי קידר מארגון "חוננו", שטענו כי החקירה מתנהלת "במערכת שאיבדה את יושרתה ואת אמון הציבור בה".

לדברי עו"ד בם, החקירה נוגעת לחשד ל"פריצה" לבסיס שדה תימן בקיץ האחרון, אך אינה יכולה להתנהל באופן תקין כל עוד המערכת עצמה "נגועה בשחיתות ובניגוד עניינים עמוק". במכתב נטען כי סוכות זומן לחקירה בעקבות אירוע שבו לוחמי כוח 100 נעצרו בידי רעולי פנים שהתבררו כשוטרים צבאיים, וכי מדובר בהליך שנועד "לסתום פיות ולמנוע ביקורת על הטיוח בפרשה".

עוד נכתב כי "בעקבות גל הביקורת הציבורית נגד הפרקליטות הצבאית, הדליפה הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי לערוץ 12 סרטון ערוך באופן מגמתי, שנועד להציג את הלוחמים באור שלילי".

עורכי הדין טוענים כי לאחר הגשת עתירות לבג"ץ בדרישה לחקור את ההדלפה, הוקם צוות בדיקה "שפעל למראית עין בלבד", בפיקוחה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה, שנמנעה מלעצור את המחדלים ואף הגישה תגובות לבג"ץ ש"לא כללו את האמת".

לטענת הסנגורים, בכירים בפרקליטות הצבאית ידעו על מעורבות הפצ"רית בהדלפה אך הוגשו תצהירים כוזבים שנועדו למנוע את חשיפת האמת, בעוד המכשיר הנייד של תומר-ירושלמי - שעל פי המכתב מהווה ראיה מרכזית - "נעלם באורח פלא".

בסיום המכתב נכתב כי היועצת המשפטית לממשלה מצויה בניגוד עניינים חמור בין חובתה לחקור באמת לבין רצונה "לחפות על חלקה בטיוח", ולכן "מערכת שאיבדה את יושרתה אינה יכולה עוד לחקור".

"בעת שבה מגדל הקלפים של אירועי שדה תימן קרס ונחשפה השחיתות שנלוותה לתיק מראשיתו, הדבר האחרון שמשטרת ישראל צריכה לעשות הוא לחקור חברי כנסת שפועלים כחוק ובתוך חובתם לפקח על מערכת הביטחון", סיכמו עורכי דינו של סוכות.