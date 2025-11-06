טורקיה ממשיכה במעורבותה ברצועת עזה בניסיון לקבל תפקיד משמעותי בתהליך שיקום הרצועה ובכוח הבינלאומי שיוצב בה לשמירה על הפסקת האש.

אתמול (רביעי) נועד ראש המודיעין הצבאי הטורקי, איבראהים קאלן, עם ח'ליל אל-חיה, מנהיג חמאס ברצועת עזה, וחברי משלחת חמאס המלווים אותו בביקורו באנקרה.

משלחת חמאס הודתה לטורקיה על תפקידה ומאמציה כגורם מתווך להשגת הסכם הפסקת האש ועל המעקב אחר יישומו של ההסכם.

נמסר גם כי טורקיה וחמאס דנו בצעדים הנדרשים להבטחת המשך יישום הסכם הפסקת האש, הדרכים להתגבר על הבעיות הקיימות והשלבים הבאים של ההסכם, בהם פירוק הנשק, הצבת כוח בינלאומי ושיקום רצועת עזה.

ראש המודיעין הטורקי, שהציג נתונים על הסיוע ההומניטרי שמעבירה טורקיה לרצועת עזה, דן עם אל-חיה בדרכים להבטחת הגדלת הסיוע ההומניטרי באמצעות ארגונים בינלאומיים.

ישראל חוששת ממעורבות טורקיה בכוח הרב-לאומי שיוצב ברצועת עזה, לאור מדיניותה העוינת של טורקיה ושאיפתה לחזק את מעמדה והשפעתה במזרח התיכון.