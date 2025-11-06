ראש המועצה הלאומית הפלסטינית (מל"פ), רוחי פתוח, מביע חשש מהמשך הבנייה הישראלית באזור ירושלים. דבריו באים בעקבות פרסום שני מכרזים חדשים על-ידי משרד השיכון לבנייה בישובים הסמוכים לרמאללה.

המכרז הראשון כולל הקמת שכונה חדשה בגבע בנימין (אדם), מדרום-מזרח לרמאללה, במסגרתה מתוכננת בניית 342 יחידות דיור בחמישה מתחמים שונים. מכרז נוסף שפורסם כולל 14 יחידות דיור צמודות קרקע, המיועדות לחיילי מילואים.

בנוסף, פורסם מרכז להקמת מתחם מגורים בגבעון החדשה, הממוקמת מדרום לרמאללה. פתוח טוען כי מטרת פרויקטים אלו היא "להשתלט על גבעות ירושלים הצפון-מזרחיות, לבודד את ירושלים ולכפות את תוכנית 'ירושלים הגדולה' כדי לייהד את העיר ולנתק את הקשר שלה לאזורים הפלסטיניים".

בהודעה שפרסם ביום חמישי, אמר פתוח כי מדובר בהפרה של החוק הבינלאומי והחלטות הקהילה הבינלאומית, ואף של פסיקות בית הדין הבינלאומי, אשר רואה בהתנחלויות פעילות בלתי חוקית.

פתוח הוסיף כי המדיניות הישראלית היא "התקפה על הריבונות וגבולות המדינה הפלסטינית", והדגיש כי "העם הפלסטיני דבק בזכויותיו הבלתי מעורערות, ובראשן זכותו להקים את מדינתו העצמאית שבירתה ירושלים, בגבולות ה-4 ביוני 1967".