מהומה אלימה פרצה אמש באולם שמחות ברחוב עזרא בבני ברק במהלך חתונה שהתקיימה במקום. הקטטה פרצה בעקבות וויכוח בין חוגגים לצוות האולם, והסתיימה בהתזת גז פלפל שפגעה בעשרות משתתפים.

לפי עדויות במקום, האירוע החל כאשר מלצרית עברה בסמוך לצד הגברים באולם כדי לשוחח עם מלצר אחר.

חלק מהחוגגים התנגדו למעבר זה וביקשו ממנה שלא לעבור באזור. לאחר מספר רגעים התפתחה מהומה במקום, שבמהלכה הותז גז פלפל.

למעלה מ-30 אנשים נפגעו קלות מהגז וקיבלו טיפול רפואי ראשוני במקום. לפחות שני נפגעים במצב קל עד בינוני פונו באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שיבא בתל השומר להמשך טיפול. המשטרה הגיעה למקום לשמירה על הסדר ולהרגעת הרוחות.

חיים ישראל כץ ושמוליק לוסטיג, חובשים בצוות האמבולנס של איחוד הצלה, סיפרו: "נמסר לנו כי התפתחה במקום קטטה המונית בין משתתפי האירוע. הענקנו טיפול רפואי לשמונה נפגעים ופינינו לבית החולים שיבא בתל השומר צעיר כבן 20 עם כוויות בפלג גופו העליון, כשמצבו בינוני".