המלחמה בהברחות ברחפנים בגבול ישראל-מצרים עולה מדרגה: שר הביטחון ישראל כ"ץ הורה לצה"ל להפוך את השטח הצמוד לגבול לשטח צבאי סגור ולשנות בהתאם את הוראות הפתיחה באש.

בהנחיות שניתנו צויין כי ההתאמה של הוראות הפתיחה באש תגבה סמכויות לפגיעה בכל גורם בלתי מורשה שיחדור לשטח האסור במטרה לפגוע במפעילי ומבריחי הרחפנים.

כמו כן סוכם כי מפא"ת במשרד הביטחון יקדם פיתוח טכנולוגיות תגובה בשיתוף חיל האוויר, והמל"ל יטפל בנושאים רגולטוריים הכוללים חובת רישוי ותיקוני חקיקה בנוגע לשימוש, רכישה ואחזקת רחפנים.

מעבר רפיח - גבול מצרים צילום: עבד רחים חטיב, פלאש 90

במקביל, ראש השב"כ, אלוף (מיל') דוד זיני יפעל לקידום ההגדרה של איום הברחות אמל"ח באמצעות רחפנים בגבול ישראל-מצרים כאיום טרור, הגדרה שעתידה להסדיר את שימושם של גופי הביטחון בכלים מתאימים למאבק בתופעה.

"נכריז מלחמה על הברחות הרחפנים בגבול ישראל-מצרים. במלחמה כמו במלחמה - המצב הקיים מסוכן לביטחון המדינה ולא יכול להימשך. הברחות הנשק באמצעות רחפנים הם חלק מהמלחמה בעזה ומיועדות לחמש את אויבינו - ויש לנקוט בכל האמצעים כדי להפסיק אותן. כמו שיצרנו הרתעה מול החיזבאללה בלבנון בנושא כטב"מים וירי על יישובים, גם כאן יש לייצר הרתעה ולהבהיר למי שעוסקים בהברחות שכללי המשחק משתנים - והם ישלמו מחיר כבד מאוד אם לא יחדלו לעסוק בזה", אמר כ"ץ.