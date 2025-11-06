משטרת טורונטו פתחה בחקירה לאחר שבית הכנסת "שערי תורה" בצפון העיר הותקף בשבוע האחרון בפעם העשירית מאז תחילת 2024.

המקרה האחרון כלל ניפוץ של ארבעה חלונות, וזאת חרף השקעה כבדה באמצעי אבטחה מתקדמים שהותקנו במקום.

שוטרים שהגיעו לזירה בלאחר דיווחים על ונדליזם גילו את החלונות המנופצים.

הרב ג'ו קאנופסקי, רב בית הכנסת, אמר כי ההנהלה הקימה בשנה שעברה גדר פלדה עם שער מסביב לבניין, וזאת בעקבות סדרת תקיפות קודמות שכללו הצתת שלטים. "חשבנו שאנחנו מוגנים, אבל כנראה שמישהו מצא דרך לעקוף את זה", אמר בתסכול.

לפי רשת CBC הקנדית, בית הכנסת קיבל מימון פדרלי דרך תוכנית הביטחון הקהילתית של קנדה להתקנת מערכות אבטחה מתקדמות, כולל מצלמות אבטחה ואמצעים נוספים. למרות ההשקעה הכבדה, התקיפות נמשכות.

הרב קאנופסקי הדגיש כי למרות שאף אחד לא נפגע פיזית באף אחד מהאירועים, הקהילה שרויה בהלם. "בית כנסת הוא מקום שבו אנשים מתאספים כדי להודות לאלוקים על החיים הטובים שיש להם ולהתפלל לעולם טוב יותר לכולם", אמר. "אנו רואים שאלו שנחושים לפגוע באחרים נראים מאוד נחושים, לכן עלינו להכפיל את המחויבות שלנו לטוב, למחשבות חיוביות ולתפילה".

הרב שיבח את התגובה המהירה של המשטרה, שנשארה בזירה גם למחרת האירוע, אך הביע ציפייה לתמיכה רבה יותר מכל דרגי הממשל. "אנחנו זקוקים לפעולה ממשית, לא רק לדברי גינוי", אמר.