סקר דעת קהל נרחב שנערך באיראן חושף פער עמוק בין עמדות האזרחים לבין המדיניות הרשמית של המשטר.

לפי ממצאי הסקר שנערך בספטמבר האחרון על ידי GAMAAN - חברה הולנדית לניתוח עמדות באיראן, רוב מוחלט של האוכלוסייה מתנגד לעמדות האגרסיביות של טהראן כלפי ישראל ותומך בדיאלוג עם המערב.

הנתון המרכזי: 69% מהנשאלים סבורים שאיראן צריכה להפסיק לקרוא להשמדת ישראל, לעומת 20% בלבד שהתנגדו. ממצא זה עומד בסתירה חדה לנאומים החוזרים של מנהיגי המשטר.

בנוסף, 62% תמכו במשא ומתן ישיר עם ארצות הברית לפתרון המחלוקות, לעומת 22% שהתנגדו.

בתפיסת תוצאות המלחמה האחרונה, 51% מהנשאלים מאמינים שישראל הצליחה להשיג את יעדיה, לעומת 16% בלבד שסברו שטהראן ניצחה. באשר לתוכנית הגרעין, 47% הסכימו שיש להפסיק את העשרת האורניום למניעת מלחמה נוספת, בעוד 36% לא הסכימו.

בבחינת היחס למדינות זרות, ארצות הברית קיבלה את הדירוגים החיוביים ביותר - 53% ביטאו עמדה חיובית. באופן מפתיע, ישראל דורגה שנייה, כאשר 39% מהאיראנים מחזיקים בדעה חיובית עליה, לעומת 48% עם דעה שלילית.

הסקר חשף ביקורת חריפה על המנהיג העליון עלי חמינאי: רק 27% העריכו את תפקודו במלחמה כחיובי, בעוד 58% נתנו לו ציון שלילי. ממצא זה סותר את התמונה שמציגים כלי התקשורת הממלכתיים הטוענים לתמיכה רחבה במנהיג.

מעניין כי 63% רואים במלחמה האחרונה עימות בין ישראל למשטר האיראני, ולא בין ישראל לעם האיראני. רק 33% הגדירו את המלחמה כ"לאומית ופטריוטית", בעוד רוב של 52% דחו הגדרה זו.

באשר למקורות מידע, רשתות חברתיות - טלגרם, אינסטגרם ו-X - היו המקור המרכזי ל-51% מהאיראנים. 43% עקבו אחר ערוץ Iran International, ורק 27% צפו בטלוויזיה הממלכתית.

הסקר, שכלל מדגם מאוזן ברמת אמינות של 95% של אזרחים בני 15 ומעלה, מצטרף לסדרה של סקרים המצביעים על ניכור הולך וגובר בין האוכלוסייה האיראנית למשטר, במיוחד בקרב הדורות הצעירים.