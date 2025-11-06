עדויות קשות על גל האנטישמיות הגואה ברחבי אירופה הוצגו ונידונו במהלך כנס מיוחד שנערך בפולין אודות דרכי ההתמודדות והמאבק באנטישמיות.

"מצב האנטישמיות באירופה גרוע מאוד", אומר לערוץ 7 יו"ר איגוד הארגונים היהודיים באירופה, הרב מנחם מרגולין. לדבריו שיאי אנטישמיות נשברים באופן יומיומי. "לצערינו הרב לא מדובר רק בהפגנות מלאות שנאה, אלא ביותר פגיעות פיזיות ביהודים ברחובות, מה שבעבר ראינו במספרים הרבה יותר נמוכים. אפשר לומר באופן כללי שמצב האנטישמיות היום הוא מהגרועים ביותר שהעם היהודי חווה מאז טרום מלחמת העולם השנייה. הדבר הזה מדאיג מאוד ועלינו לעשות הכול כדי להילחם בזה".

עורך הדין שלומי דהן, ראש החטיבה המשפטית של ארגון European Jewish, מספר כי "מאז השבעה באוקטובר יש עליה מטאורית ברמות האנטישמיות באירופה". לזאת הוא מוסיף הערה ולפיה גם קודם לכן הייתה אנטישמיות, "שונאי ישראל לא מחפשים סיבה", הוא אומר אך מדגיש את העליה הדרמטית בתקריות אנטישמיות מאז השבעה באוקטובר. "על בסיס יומיומי אנחנו מקבלים קריאות לעזרה מקהילות יהודיות בכל רחבי היבשת. חברי קהילה נתקלים באנטישמיות לא פשוטה בכלל. קשה לאנשים לשלוח את הילדים לבתי הספר, מציקים בבתי הספר, מציקים לסטודנטים יהודים באוניברסיטאות, אנשים חווים תקיפות על רקע אנטישמי ברחובות, ללכת עם מגן דוד או כיפה זה דבר שמושך תשומת לב מאותם אנטישמים שונאים, מהש גורר תקיפות מילוליות ופיזיות.

הרב בנימין יעקובס, מספר על העליה המתמשכת של היקף התופעה. "זה לא משהו חדש. זה לא התחיל בשבעה באוקטובר. זה תמיד היה ככה. אחרי השואה הייתה אנטישמיות מאוד גדולה, אבל אז זה לא היה נעים להתבטא נגד יהודים, היום זה נעים ומקובל".

על דרכי ההתמודדויות האפשריות עם התגברות התופעה אומר תומר ורצברגר, מנהל יחסי החוץ של הליגה לפעולה והגנה באירופה, כי זו השאלה המעסיקה את קהילות יהודי אירופה מאז סוף מלחמת העולם השניה. את הכנס המתקיים בפולין הוא רואה כחלק מדרכי ההתמודדות, וזאת דרך הגברת מודעות ו"יצירת קואליציה של משפיענים ומקבלי החלטות באירופה כדי לגייס לצידנו אנשים שיכולים לקבל החלטות ולבצע שינויים בשטח".

"להיות יהודי באירופה זה לא דבר פשוט", אומר עורך הדין דהן. "הדברים הולכים לכיוון לא טוב, אבל כל עוד יש יהודים באירופה, איגוד הארגונים היהודיים באירופה בראשותו של הרב מרגולין ימשיך להיות שם כדי להילחם על זכויות היהודים בכל פינה ביבשת. לא נפחד ונמשיך לצעוד קדימה".

הרב מרגולין עצמו מוסיף ואומר: "עברנו הרבה שנים קשות לאורך כל ההיסטוריה, ואני בטוח שנצח ישראל לא ישקר ועוד יהיו לנו ימים יפים בעזרת ה'".