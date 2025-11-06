שר האוצר מכריז: רפורמת המיסוי לעולים חדשים יוצאת לדרך צילום: ערוץ 7

שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ ושר העלייה והקליטה אופיר סופר הציגו היום (חמישי) יוזמה חדשה במסגרתה עולים חדשים ותושבים חוזרים שיעלו לישראל במהלך שנת 2026 ייהנו מהטבות מס משמעותיות.

במסגרת תקציב המדינה אותו הציג שר האוצר סמוטריץ' השבוע, תאושר רפורמת מיסוי חדשה לעולים חדשים במסגרתה יוענקו הטבות מס משמעותיות לעולים החדשים ולתושבים החוזרים. המהלך מצטרף לשורה של צעדים אותם קידמו שר האוצר ושר העלייה והקליטה, כחלק ממאמץ לאומי לעידוד עלייה ולהקלת השתלבותם בחברה ובכלכלה הישראלית.

לצד הטבה זו ימשיכו עולים חדשים להיות זכאים להטבות הקיימות כיום עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים, כגון: פטור מתשלום מס בגין הכנסות המופקות מחוץ לישראל למשך 10 שנים מיום הפיכתם לתושבי ישראל ונקודות זיכוי במס.

באירוע שהתקיים בשיתוף ארגון “נפש בנפש”, בהשתתפות שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר העלייה והקליטה אופיר סופר, ראש רשות המיסים שי אהרונוביץ’, מנכ"ל משרד האוצר אילן רום, מנכ"ל משרד העלייה והקליטה אביחי כהנא, מנהל היחידה לעליה וקליטה בסוכנות היהודית ערן ברקוביץ', מנכ"ל “נפש בנפש” הרב יהושע פס, וכן גורמים מקצועיים ממשרדי הממשלה וארגוני עלייה נוספים, הודגש הערך הציוני שבמהלך והתרומה הצפויה למשק הישראלי.

השר סמוטריץ' אמר כי "ציונות נשענה מאז ומעולם על שלו רגליים - התיישבות, ביטחון ועליה. בביטחון השקענו רבות בשנתיים האחרונות וב"ה מדינת ישראל נמצאת כיום במקום אחר. בהתיישבות אנחנו עושים מהפכה - יו"ש, דרום וצפון - נגב, גליל וגולן. שנת 2026 תהיה שנת מהפכה בעליה. לא כסיסמא אלא כתכנית עבודה מעשית. אני קורא ליהודי התפוצות ולישראלים - בואו הביתה".

השר סופר הוסיף "בשלוש השנים האחרונות אנחנו משנים ומחזקים את תשתיות העלייה והקליטה. היום אנו מוסיפים נדבך משמעותי וחשוב במהלך הלאומי לעידוד העלייה, ואני מודה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ’ ולכל השותפים על שיתוף הפעולה הפורה. זהו מהלך מקצועי, רחב היקף ומבוסס נתונים, שמטרתו להבטיח קליטה מיטבית לעולים חדשים, ליצור עבורם הזדמנות אמיתית להשתלב בחברה הישראלית, ובמקביל לתרום לזינוק הכלכלה הישראלית. העלייה היא בעלת חשיבות ציונית, חברתית וכלכלית למדינת ישראל. היא מחזקת את המרקם החברתי, מביאה הון אנושי איכותי ותורמת באופן ישיר לצמיחה, לחדשנות ולפיתוח המשק".