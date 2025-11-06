מאות בני אדם השתתפו אמש (רביעי) בערב הפתיחה החגיגי של פסטיבל קולנוע שומרון הבינלאומי השישי, שנערך בהיכל התרבות באריאל.

במהלך הערב הוענקו פרסי הפסטיבל בשלוש קטגוריות: את פרס הסרט התיעודי הארוך קטף הסרט “הקרבות של נילי”, בבימוי טל קושנר ויניב בן אהרון ובהפקת "זיטו הפקות". בקטגוריית הסרט העלילתי הקצר הבינלאומי זכה סרטה של ג'וזי אנדרוס מארה"ב - 'קטלוג האפים' - Catalogue of Noses .

בקטגורית הסרט העלילתי הקצר הישראלי זכה 'חתן הדמים' של אביעד שטכלברג, והסרט 'תפוח' של רבקה אימבר ורות ברויאר זכה בציון לשבח.

בנוסף נערכה מחווה מרגשת ליהורם גאון שקיבל את אות מפעל החיים של הפסטיבל. גאון אמר בהתרגשות: "קטונתי מכל החסדים וכל הדברים שאמרתם בשבחי. לא ידעתי, אבל במאות השביעית והתשיעית השומרון היתה בירתה של ארץ ישראל - ומגיע לבירה הזאת שיהיה לה פסטיבל קולנוע. נמצאים פה יו"ר מועצת שומרון, יו"ר התעשייה כולה, כל אנשי התעשייה כאן - אז מובטח לנו עתיד גדול לפסטיבל הקולנוע של השומרון".

במהלך הטקס, הנהלת הפסטיבל הפתיעה את היוצרת חווה דיבון, את "קודה הפקות" ואת השחקן אוהד קנולר והעניקה להם תעודת הוקרה על יצירה פורצת דרך עבור הסדרה "התנתקות" - של "התאגיד", סדרה שהופקה בסיוע קרן הקולנוע, והצליחה להביא לקדמת הבמה הישראלית את סיפור ההתנתקות מהזווית של המגורשים ובאופן אנושי ומרגש.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון ויו"ר קרן קולנוע שומרון, בירך ואמר: "אנחנו זוכים ביחד לעשות המון מהפכות בשומרון: בבניין הארץ, בהקמת יישובים, בהקמת חוות, בסלילת כבישים, בחינוך. אבל אין ספק שאחת המהפכות המרגשות ביותר שאנחנו זוכים להיות שותפים בה היא מהפכת הקולנוע שאנחנו זוכים ביחד להוביל מכאן.

למעלה מ-150 סרטים נמצאים בתהליך הפקה ביהודה ושומרון, יחד עם הקרן. ואם בפסטיבל הקולנוע השישי של השומרון קיבלנו 450 הגשות של סרטים מיותר מ-70 מדינות, כולל מוסלמיות, זה סימן שהשומרון הופך להיות מוקד תרבות לאומי ומוקד תרבות עולמי. אנחנו עושים קולנוע, אנחנו עושים תרבות, כי השומרון היה, הווה ויהיה תמיד חלק בלתי נפרד מהתרבות וחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל".

משה אדרי הבעלים של יונייטד קינג והסינמה סיטי הדגיש "אנחנו צריכים את כל מה שמחובר לארץ היקרה שלנו, ואנחנו הולכים לעשות סרטים טובים כדי שנתחבר לשומרון כמו שצריך".

ראש מנהל תרבות, רן שפירא, אמר כי "פסטיבל שומרון שחוגג השנה את מהדורתו השישית הוא כבר מזמן לא רק אירוע קולנועי, הוא הפך לתופעה תרבותית. הוא מוכיח שיצירה משמעותית לא נולדת רק במרכזי התרבות הגדולים, אלא גם, ואולי דווקא, במקומות שבהם הזהות, הקהילה והנוף מתערבבים זה בזה ויוצרים קול ייחודי, אמיץ ומרגש. בשם שר התרבות מיקי זוהר, מנכ"ל משרד התרבות כפיר כהן, בשמי ובשם כל מינהל התרבות, כל מה שנותר לי הוא לאחל לפסטיבל הצלחה גדולה".

חווה דיבון יוצרת הסדרה "התנתקות" הודתה על ההוקרה שזכתה לה בפסטיבל. "זכות אדירה נפלה בחלקי. אם רם וענת לא היו מרימים טלפון ואומרים 'אולי את רוצה לכתוב על ההתנתקות' זה אף פעם לא היה קורה לי .ניסיתי לכתוב את ההתנתקות כמה פעמים וכשלתי, וכל מה שעשיתי כדי למנוע את ההתנתקות היה לשבת בבית ולבכות. אז למנוע אותה לא הלך, אבל השתדלתי לתת פה וקול לאנשים שהיו שם. תודה ל"קודה הפקות" המופלאים שהחזיקו ונתנו כוח".

אסתר אלוש, מנכ"לית הפסטיבל וקרן קולנוע שומרון אמרה: "פסטיבל קולנוע שומרון כבר מזמן אינו רק אירוע קולנועי - הוא תופעה תרבותית שמוכיחה שמיהודה ושומרון יוצאת יצירה אמיצה, חופשית ומלאת השראה. בכל שנה אנחנו רואים יותר יוצרים, יותר מדינות ויותר לבבות שנפתחים. זו עדות לכך שהקול שלנו - של האמנות והתרבות הישראלית מהשומרון - נשמע חזק וברור גם בארץ וגם בעולם".

לאחר הטקס החגיגי התקיימה במסגרת אירוע הפתיחה, הקרנת טרום בכורה של הסרט "האחד והיחיד שלי" של היוצרים דוד ואליה טאובר סרט בתמיכת קרן קולנוע שומרון וקרן רבינוביץ'. שחקני ויוצרי הסרט עלו לבמה לקול תשואות הקהל לקבלת הוקרה.

פסטיבל קולנוע שומרון השישי יימשך עד ה-10 לנובמבר, וכולל תוכנית עשירה של 70 סרטים, שיוקרנו בלמעלה מ-20 מוקדים ברחבי השומרון. הפסטיבל כולל 27 הקרנות בכורה וטרום בכורה, ו-22 מפגשים עם יוצרים, לצד אירועי תרבות, סדנאות קולנוע, והקרנות מיוחדות לכל המשפחה.