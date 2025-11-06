בני משפחת גרינגליק, קרוביו של שאולי גרינגליק הי"ד שנפל בקרב בעזה, פרסמו שיר לרגל חגיגת בת המצווה של בת המשפחה נועה חן.

השיר, "מי ידליק" של נעמי שמר, בוצע על ידי בני המשפחה והוקלט במיוחד לרגל האירוע. לדברי המשפחה, מדובר בשיר המושר באירועים משפחתיים מדי חנוכה, בליווי נרות דולקים, והחלום היה להביא אותו לעוד בתים בישראל.

המשפחה הקדישה את השיר למשפחת אור, עם שחרורם מהשבי של אבינתן ובת זוגו נועה ארגמני, וכתבה: "מאבקכם האצילי היה השראה לכולנו. בעונה סוערת לא נסוגתם אחור, ומצאתם בדרך גם שלווה ואור. אבינתן ונועה - כמה טוב שבאתם הביתה!"

הביצוע כולל שירה של בני המשפחה: מוריה ויוחאי, טוהר ותכלת, מלאכי, מירון, כרמי, נועה ושירי גרינגליק. על הניהול המוזיקלי והעיבוד אחראי ערן קליין.