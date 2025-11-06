ח"כ משה סעדה (הליכוד) מעריך כי חוק הגיוס לא יקודם בקרוב למרות האיומים של המפלגות החרדיות והניסיונות להגיע לנוסח מוסכם.

"אני לא חושב שאנחנו הולכים לחוקק את החוק כרגע. אנחנו כבר שנתיים שומעים שאוטוטו מחוקקים את החוק, ועד היום לא קורה כלום. אני חושב גם שהחוק הזה מחייב תיקון - הוא מגייס אנשים לישיבות ולא לצבא", אמר סעדה בראיון ל-103FM.

הוא הדגיש כי "החוק צריך להניע אנשים להתגייס. אני לא רוצה עכשיו לגייס עוד אנשים שהם לא לוחמים. אין בזה תועלת כי כרגע האלונקה כבדה מנשוא".

סעדה מציע לשנות את נוסחת החוק. "החוק צריך להיות מכוון למצב של לא שירתת - לא קיבלת - וזה לכולם. היום זה הפוך - למי יש תקן צבוע בשירות המדינה? חרדים וערבים. לא אכפת לי אם אתה ערבי או חרדי - שירתת - קיבלת, לא שירתת - לא קיבלת".

עם זאת הוא אופטימי באשר לשילוב חרדים בצה"ל. "אנחנו בתהליך. ליברמן ולפיד דיברו על גיוס כל החרדים וגייסו בפועל אפס. אני מעריך שבעוד עשרים שנה המג"דים והמח"טים בצה"ל יהיו חרדים, כי זו חברה שתורמת".