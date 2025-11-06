"המסר שלי הוא שישראל חזקה וזה הזמן לעלות אליה, ועם העולים היא תהיה עוד יותר חזקה", אומר שר הקליטה והעליה, אופיר סופר, בכנס 'עלייה לישראל - מנוע צמיחה לאומי' שהתקיים בניצוחם של משרד העלייה והקליטה, משרד האוצר, רשות המיסים וארגון 'נפש בנפש'.

סופר מספר על שורת החלטות שהתקבלה על מנת לעודד עליה ולאפשר לעולים להסתגל כלכלית בישראל באופן טוב יותר. בהקשר זה הוא מזכיר סיוע בשכר דירה, רישום מקצועות והטבות במס. "יש כאן שורת החלטות שהובלנו בשנתיים האחרונות שמניחות תשתית לעלייה טובה וברוכה".

לשאלת תחושותיהם של יהודי ניו יורק לנוכח בחירתו של ממדאני לראשות העיר, אומר השר סופר כי "יהודים צריכים להרגיש בטוח בכל מדינה בעולם, וזה חלק ממחויבותה של מדינת ישראל, בוודאי כשמדובר בידידתנו".

סופר מבקש להזכיר כי "הנשיא טראמפ הוביל ומוביל את המאבק באנטישמיות. גם אצלנו במשרד אנחנו רואים את השינוי במגמות בהתאם לחילופי השלטון בארה"ב, בניגוד לאנגליה וצרפת. הדברים האלה ברוכים ואני בטוח שהנשיא טראמפ עומד וימשיך לעמוד לצידה של ישראל".

עם זאת מוסיף השר סופר ומציין כי ניתן בהחלט לדאוג מהמגמה שעליה מצביעות תוצאות הבחירות בניו יורק. "זה משהוש צריך להטריד אותנו", הוא אומר וקובע כי על ישראל לפעול על מנת לבלום את אותה מגמה המתגלה ונחשפת עם בחירתו של ממדאני.

עוד נשאל השר סופר אודות פרשת הפצ"רית, ובעיניו מדובר ב"אצבע ברורה שמורה על שיקום מערכת המשפט, דבר שאנחנו צריכים לדעת לעשות אותו באופן הנכון. רבים מאזרחי ישראל ואולי כולם מבינים היום שזה דבר שאנחנו צריכים לעשות אותו ואנחנו בדרך לעשות את זה".