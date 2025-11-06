עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו פנה במכתב לפרקליטות בדרישה לעצור נהג אוטובוס ערבי אשר כלא לפני שלושה חודשים נער חרדי בנסיעה מבית שמש למירון, סרב לבקשות רבות של הנער לרדת מהאוטובוס ואף הטריד אותו. הנער הגיש תלונה במשטרה על האירוע אך התיק נסגר.

במכתבו מתאר בלייכר את מסכת ההתעללות אותה חוה הנער: "המערער, נער חרדי בן 17 עלה על קו אוטובוס 887 של חברת "נתיב אקספרס" שיצא מבית שמש לכיוון מירון. מדובר בקו מיוחד המופעל ע"י חברה חיצונית אותה שוכרת "נתיב אקספרס". הנהג היה בן מיעוטים ומרשי היה הנוסע היחיד באוטובוס ריק, וללא טלפון נייד. באחת מתחנות ההמשך המתינו חבריו עימם תיכנן לנסוע, אך בהגיעו לשם סירב הנהג לעצור, בטענה כי קיבל הוראה לאסוף רק בתחנה אחרת. בשלב זה ביקש הנער לרדת אך הנהג סרב. בתחנה הבאה לא עצר הנהג, גם כאן ביקש המערער לרדת והנהג שוב סרב".

הוא הוסיף כי "בשלב זה שאל הנהג את הנער לגבי שיחה בטלפון והבין כי הנער ללא פלאפון. כאן החל מסע התעללות וייסורים שביצע הנהג בקטין, ונמשך מעל לשעתיים של נסיעה. הנהג הודיע לנער "אין לי כוח היום לנסוע למירון". במקום זאת, טען בפניו כי הוא רוצה להעלות לאוטובוס "חברים וחברות שלו", לקחת אותו לאום-אל -פחם, ובמשך כל הנסיעה דיבר באוזניו גסויות והצעות מיניות. למרות בקשתו של הילד לשבת מאחור, דרש ממנו הנהג בתקיפות לשבת סמוך אליו. במשך הנסיעה עצר הנהג מדי פעם, הכין לעצמו אוכל ואכל, או סתם נשכב על מושבו למנוחה, כשהנער מתחנן לרדת אך הוא מסרב בטענה כי "המנהל לא מרשה. בפנייה לפני אום אל פחם הפעיל הנהג איתות ואמר למערער כי "הנה הוא לוקח אותו לאום אל פחם", עד שהלה פרץ בזעקות בהלה וחרדה. כשהגיעו קרוב למירון, עצר הנהג בכוונה תחילה ק"מ לפני התחנה, ושם הפקיר את הילד לנפשו".

עו"ד בלייכר מסר: "לא מובן כיצד תלונה על אירוע כל כך חמור נסגרת ללא מיצוי של חקירה אמיתית כדי ללכוד את אותו נהג נבל. אנו הגשנו ערר על סגירת התיק ונפעל עד ללכידת אותו חשוד ולמיצוי דין עמו".