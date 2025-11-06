חנוכת בית הכנסת בחווה של זוהר ערן שביט

חנוכת בית כנסת והכנסת ספר תורה נערכה אתמול (יום רביעי) בחווה של זהר ורעות סבח, הממוקמת בבקעת ייטב שבדרום בקעת הירדן. האירוע התקיים במטרה לחזק את הרצף ההתיישבותי היהודי באזור ולהעמיק את הקשר לאדמה.

בחווה, הפועלת כשלוש וחצי שנים, מתגוררים בני הזוג סבח עם שלושת ילדיהם, יחד עם נערים השותפים לעשייה היומיומית. מבנה הקבע הראשון במקום - בית הכנסת החדש - נבנה בעבודת ידיים מקצועית על ידי זהר ונערי החווה.

רעות סבח אמרה לערוץ 7, "החווה קיימת 3.5 שנים וזה מבנה הקבע הראשון בה, היציקה הראשונה. אנחנו עדיין גרים במשאית וזאת זכות גדולה שזה קודם לבית הפרטי שלנו".

בית הכנסת נקרא "חדוות מנחם", על שם סביו של זהר - חדווה ומנחם בן ישר. "אנשים פשוטים וענווים", תיאר סבח, "סבתא חדווה תמיד ראתה הכל בעין טובה וסבא מנחם היה מראשוני העולים להר הבית ואין מתאים מלהנציחו בבית מקדש מעט".

תהלוכת הכנסת ספר התורה הייתה רגע מרגש במיוחד, כשעל ספר התורה הוחזקה חופה העשויה ממעילו של יצחק צייגר הי"ד, שנרצח בפיגוע בתחנת הדלק בעלי.

את ספר התורה תרמה משפחת נאומבורג. הרב שבתי ומרים נאומבורג שיתפו, "סבתא רחל הייתה אישה אצילית משכמה ומעלה, שרדה את השואה בתור ילדה, ראתה תמיד את הטוב והייתה מלאת אופטימיות".

באירוע השתתפו בני משפחה, חברים ושותפים לדרך, בהם: אנשי מבואות יריחו, הרב נתן שלו, אליהו עטיה, חניכי מכינת אית"ן ממבואות בראשות הרב ניר ראפ, חוואי האזור עומר עתידיה, מיכה וחנה סודאי, מלכיאל ואוריה חברון, ינון ותכלת כהן, הרב דוד בנימין - רב איגוד החוות, תלמידי ישיבת רגבים בנימין עם ראש הישיבה הרב יצחק קליין, והורי המשפחה: עמוס סבח (אקולוג יו"ש ברשות הטבע והגנים) וגינת סבח, הרב יחיאל צור (רב היישוב בית רימון) ורעייתו שושי צור.

"מתפללים שבית הכנסת החדש יהווה מקור השראה וישרה שכינה על החווה וסביבותיה", סיכמה סבח.

הכנסת ספר התורה צילום: ערן שביט