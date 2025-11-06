סגן נשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, נענה לבקשת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ואפשר לה ארכה עד השעה 22:00 הערב (חמישי) להגשת התגובה לעתירות הדורשות ממנה שלא לטפל בפרשת הפצ"רית.

במקביל דיווח עמית סגל בחדשות 12 כי היועצת המשפטית של משרד המשפטים, יעל קוטיק, הוציאה חוות דעת לגלי בהרב-מיארה בה הובהר שיש ניגוד עניינים חריף ליועמ"שית בעיסוק בפרשה ועל כן היא צריכה להדיר את עצמה מהחקירה.

בין השאר נכתב במכתבה של קוטיק לבהרב-מיארה: "בשלב זה על היועצת המשפטית לממשלה להימנע מלהשתתף בליווי ופיקוח על החקירה המתנהלת כעת. אין בעמדה זהירה זו בשום אופן כל הטלת דופי או נקיטת עמדה ביחס למעורבותה של היועמ"שית בהליך, אלא כל מטרה להבטיח את עצמאות הליך החקירה, אף אם במראית פני הדברים".

לקריאת חוות הדעת המלאה של יועמ"שית משרד המשפטים

ח"כ אביחי בוארון וארגון "לביא" שהגישו את העתירות נגד בהרב-מיארה מסרו: "על אף החלטת השופט סולברג. שנתן ליועמשי"ת 36 שעות (המון זמן שאפשר לעשות בו המון דברים…), היא החליטה לבקש מבית המשפט ארכה להגיש את תגובתה עד לשעה 22:00 היום. כבר שנים שהיא מצפצפת על הממשלה, לא סופרת את כנסת ישראל ועכשיו גם משפילה את בית המשפט העליון אחרי שהגישה לו הודעה כוזבת ותצהיר שיקרי.

גלי בהרב מיארה עושה צחוק מכולנו - מכל אזרחי ישראל. במציאות מתוקנת היא הייתה צריכה למנוע את עצמה מהחקירה, לאור ניגוד הענינים החריף בו היא מצויה. היא לא יכולה לנהל חקירה שהיא עצמה אמורה להיחקר בה. נשאר לנו רק לשאול את גלי שאלה פשוטה: מה יש לך להסתיר גלי? האם את גם חלק מקשר השתיקה של הפצרית? האם גם את היית שותפה בטיוח הבדיקה?", הוסיפו.

העותרים גם הביעו שביעות רצון מחוות הדעת שהגישה היועצת המשפטית של משרד המשפטים. "אנחנו מברכים על חוות הדעת של יועמשית משרד המשפטים. פעולותיה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בחקירת הפצ"רית זיהמו את החקירה, גרמו לאובדן ראיות קריטיות ולשיבוש הליכי משפט החמור ביותר שידעה מדינת ישראל. זו היא פרשת קו 300 של היועצת המשפטית לממשלה מיארה והפרקליטות הצבאית הראשית שחברו יחד בהגשת תצהירי שקר ועדות כוזבת לבית המשפט העליון ושיבשו הליכי חקירה ומשפט לאורך כל הדרך".