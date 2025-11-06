ביוזמת מכון צומת התקיים אתמול (יום רביעי) כנס ראשון מסוגו של ראשי וחוקרי המכונים התורניים בציונות הדתית, תחת הכותרת "מן ההר אל העם - הנחלת חזון תורני לציבור הרחב".

בכנס השתתפו נציגי רוב המכונים המרכזיים העוסקים בהלכה יישומית בציבור הדתי: מכון צומת, מכון פוע"ה, כושרות, מכון התורה והארץ, מכון משפטי ארץ, מכון משפט לעם, מרכז תורה ומדינה, מכון המקדש וחותם.

הדיונים התמקדו בדרכים להפיכת התורה למקור השראה והשפעה בזירה הציבורית, תוך שילוב בין עומק הלכתי לכלים עדכניים בתחומי הסברה, חינוך ומדיה.

המשתתפים שוחחו על אתגרים משותפים, החל מהנגשת ידע תורני לציבור הרחב, דרך עיסוק בתחומים מורכבים כמו טכנולוגיה ורפואה, ועד לעיצוב עמדות תורניות בהתאמה למציאות מדינתית וחברתית משתנה.

הרב מנחם פרל, ראש מכון צומת, בירך את הנוכחים וציין, "המכונים התורניים הם העורקים המחיים את הגוף של הציבור הדתי. כל אחד בתחומו הופך את התורה לנוגעת ומעשית, אך דווקא החיבור בינינו מוכיח שהחזון המשותף גדול מסך חלקיו".

הרב מנחם בורשטין, ראש מכון פוע"ה, שיתף בהתנסות ייחודית, "כשפוע"ה פרסם את חוברת השו"ת על הקורונה, היו שחששו לגעת בנושא. ואז שמעתי מהרב דוד אבוחצירא שליט"א שזו סגולה לבריאות, ומאז נמכרו כל העותקים. זה רק מראה כמה חשוב שהמכונים יהיו מחוברים זה לזה ויעבירו מסרים אחראיים וערכיים לציבור".

הרב הראל דביר, מיוזמי הכנס ומרבני מכון צומת, אמר, "זו הייתה הזדמנות נדירה לראות את כל המכונים יחד סביב שולחן אחד. אנחנו חולקים תפיסת עולם משותפת של תורה שמכוונת טוב משותף, תורה שמדברת בשפה של אחדות והשפעה. למדנו אחד מהשני, ושיתפנו ידע בלי גבולות - קנאת סופרים תרבה חכמה".

במהלך הכנס התקיימו סדנאות שעסקו בכתיבה תורנית, קידום חקיקה תואמת תורה, פעילות ברשתות החברתיות והנחלת חזון תורני לציבורים מגוונים. הכנס נחתם בסיור במרכז המבקרים החדש של מכון צומת.