סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה בצהריים (חמישי) כי ארצות הברית נערכת להקים בסיס צבאי חדש באזור דמשק, במטרה לפקח על ההסכם הביטחוני שמתגבש בימים אלה בין סוריה לישראל.

הבסיס צפוי לקום בדרום סוריה על שטח שעתיד להיות מפורז במסגרת ההסכם.

גורמים אמריקניים מסרו לרויטרס כי כבר נערכו במקום ניסויים טכניים, ובהם נחיתת מטוס תובלה מדגם C-130, כדי לוודא כי מסלול התעופה בשטח מתאים לדרישות הצבא האמריקני.

לפי גורם צבאי מערבי, בפנטגון האיצו בחודשיים האחרונים את ההכנות להקמת הבסיס ושלחו צוותים לבחון את השטח. שני קצינים סוריים ציינו כי הצדדים דנים כעת בהיבטים הטכניים להפעלתו - לצרכים לוגיסטיים, מודיעיניים והומניטריים, וכן לתדלוק מטוסים.

עם זאת, הודגש כי סוריה תשמור על ריבונותה בשטח, גם לאחר שהבסיס יופעל על ידי ארצות הברית.